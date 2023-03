Laura Londoño habló de su relación con William Levy, el acoso de un director y por qué dejó 'Narcos'

Planeta Calleja viajó este miércoles a Colombia con la protagonista femenina de Café con aroma de mujer, Laura Londoño. El programa, guiado por la actriz, mostró lugares del rodaje de la serie que tras su éxito en Netflix se ha acabado emitiendo en Divinity y que tendrá cambio en la hora de emisión para su final.

Jesús Calleja entrevistó a la intérprete que desveló la existencia de algunos roces con el protagonista de la ficción, William Levy. Londoño comenzó diciendo que 8 meses de rodaje generan una convivencia y todo tipo de encontronazos: “Cuando tú tienes una pareja, hay días que lo quieres ahorcar. Pero puede que lo ames, después te reconcilias, te mueres de la risa... todo eso sucedió”.

“Había escenas en las que peleábamos y pensaba: 'No aguanto a este señor'. Luego él no me aguantaba a mí...”, relató, tras lo que añadió que había “mucha satisfacción” por parte de todo el equipo. “No pasa todo el tiempo que uno se lleve tan bien con todo el elenco. Y creo que era este entorno el que hacía que todo fuera fluido, lindo... también porque veníamos de una situación difícil que hacía que todo el mundo reconociera la belleza de estar acá”, añadió haciendo referencia a la pandemia.

“Sabíamos que este proyecto era el experimento, que si funcionaba se reactivaba en Colombia la industria audiovisual y estábamos muy enfocados en hacerlo bien, en cuidarnos”, concluyó.

Laura Londoño relata el abuso de poder que sufrió por parte de un director

Indagando más en la carrera profesional de la actriz, esta relató una detestable situación que vivió con un director durante el rodaje de Sin senos no hay paraíso, la versión colombiana de la serie que en España se adaptó como Sin tetas no hay paraíso y lanzó a la fama a Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre. La actriz contó que el director de Sin senos no hay paraíso quería algo con ella: “Mi habitación está ahí”, le decía, pero ella se negó, lo que hizo que no le dirigiera la palabra durante los rodajes en el set.

“Me empecé a encontrar con un muro que me estaba ignorando”, confesó Laura Londoño, que recordó que por aquel entonces tenía tan solo 18 años. “En ese momento le conté a mi madre esto, yo estaba lejos. Hoy contarlo es distinto porque tenemos todo un movimiento de ese tema y en esta industria, pero en ese momento era como: 'Soy el director, soy un señor, tú eres una niña, eres una actriz...”, prosiguió.

Durante la entrevista, Jesús Calleja quiso preguntarle si era feminista: “Soy postfeminista”, afirmó la intérprete, que relató cómo al comienzo cuando crecía era muy feminista. “Sentía que había una lucha ahí. Ya no, ya no creo en esa lucha. No creo que tengamos que hacerlo como con fuerza, como con pelea, lucha y energía, que es masculina, y le corresponde a lo masculino”, comenzó diciendo, mientras que Calleja trató de centrar la cuestión en la industria cinematográfica.

“Me pagaban menos de la mitad que al coprotagonista”

“¿Quién cobraba más, William Levy o tú?, preguntó Calleja. ”William Levy, por supuesto“, contestó ante un incrédulo Jesús Calleja, que quiso preguntar si eso era normal. ”Es normal. Estoy de acuerdo contigo, soy absolutamente consciente de lo que estás diciendo. Pero yo en ese momento no podía ponerme a pelear por ese salario igualitario porque venimos de industrias diferentes“, comenzó explicando la actriz haciendo hincapié en que Levy ha conquistado otros mercados que ella no.

Sin embargo, a continuación quiso relatar cómo en la telenovela La ley del corazón, ella cobró en la primera temporada un 60% menos que el coprotagonista hombre. “Temporada dos, todo el mundo se subió porque había sido un éxito rotundo. Entonces dije: 'Vale, lo hago, pero si me pagan tanto'. Era como reivindicarme con eso de que me habían pagado de menos”, recordó Londoño.

Los responsables de la producción dijeron que eso era “injusto, porque sería más de lo que le pagan al protagonista”. Finalmente cedieron, “pero a la industria le cuesta ceder ante las peticiones femeninas de ese tipo porque estamos acostumbrados a otra cosa y sí, la historia está en deuda con las mujeres por millones de cosas”, comentó, tras lo que añadió: “Siento que hay que seguir abriendo camino en ese aspecto”.

Londoño desveló por qué dejó la serie 'Narcos'

Por otro lado la intérprete, preguntada por Jesús Calleja, relató el porqué de su salida de Narcos. “Estuve ahí poco”, comenzó diciendo, tras lo que añadió: “Tuve que retirarme para hacer otro proyecto”. Incrédulo, el aventurero aseguró que no entendía cómo pudo dejar la serie con lo que es, sin embargo, Laura Londoño argumentó sus razones.

“Yo iba a ser la protagonista, y era una serie donde yo iba a estar mucho más tiempo. Y Narcos era como que no se sabía a dónde iba. Podían escribirte, o podían no escribirte”, comenzó explicando. “Ya, pero era Hollywood”, contestó Jesús Calleja, sin recibir más respuesta por parte de la actriz que un levantamiento de hombros.

A continuación, la intérprete rememoró el proyecto que hizo con Fernando Trueba y con Javier Cámara, la película El olvido que seremos. “Ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida”, declaró Laura Londoño.