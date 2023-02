Laura Madrueño desvela por qué le costó aceptar la oferta de presentar 'Supervivientes 2023'

Cuando Laura Madrueño recibió la oferta de presentar Supervivientes 2023 en sustitución de Lara Álvarez, su cabeza se bloqueó con todo tipo de pensamientos. Frente a las ventajas de apostar por un nuevo reto profesional, los inconvenientes de trasladarse a Honduras durante tres meses. Era cuestión de poner sobra una balanza lo bueno y lo malo, pero no lograba olvidarse de su mayor preocupación.

A la presentadora de El Tiempo de Telecinco le atormentaba la idea de alejarse de su huerto. Así lo ha explicado en Huracán Madrueño, el videoblog con el que se está dando a conocer en Mtmad.

En su debut, la meteoróloga de Mediaset ha contado con la presencia de su marido, al que le ha encomendado unas cuantas tareas para cuando ella esté en la isla de los famosos a las 'órdenes' de Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Carlos Sobera.

“Vas a tener que estar muy pendiente de lo que dejo aquí. A mí me ha costado mucho tomar esta decisión porque dejo aquí a nuestros perros, a nuestras gallinas y, sobre todo, a mi huerta, que es como parte de mí”, comenta Madrueño entre risas y dejando bien claro que ese trocito de tierra que le da de comer es su prioridad número uno.

“Te tengo ya todo el esquema hecho para toda la siembra que vamos a hacer en primavera”, advierte a su marido, que tiene bastante asumido el orden de prioridades de la nueva presentadora de Supervivientes: “Cuando te dijeron que te ibas para allá, antes de decir 'qué hacemos nosotros', dijiste 'qué voy a hacer con mi huerto'. Te acordaste antes del huerto que de mí”, bromea.

“La verdad es que lo que más voy a echar de menos es mi huerta”, insiste ella, aunque reconoce que también se acordará “de esa casa maravillosa que me has construido en plena naturaleza”. “Y a nuestra perrita Brandi, que además acaba de tener perritos y me voy a perder toda esa fase y me va a dar mucha pena”, lamenta la presentadora de El Tiempo, para quien ya ha comenzado la cuenta atrás del que posiblemente sea su mayor encargo profesional.

La próxima edición de Supervivientes todavía no tiene fecha de estreno en Telecinco pero ya está siendo promocionada a bombo y platillo en los canales de Mediaset.