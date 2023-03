Laura Madrueño sufrió un golpe de calor durante la gala de 'Supervivientes': “Casi me caigo en pleno directo”

Laura Madrueño dio el susto este jueves durante la última gala de Supervivientes 2023. La presentadora del reality desde la isla sufrió un golpe de calor mientras los concursantes realizaban el juego de localización. Superado el susto, la madrileña quiso poner en valor el esfuerzo que están haciendo los robinsones ante las extremas condiciones climáticas que se están dando en Honduras.

Todo sucedió mientras los dos grupos ('fatales' y 'royales') realizaban una dura prueba en la que competían por la playa en la que les tocará vivir durante la próxima semana. A la vuelta de una pausa publicitaria, antes de retomar el juego, Laura Madrueño aprovechó para compartir con los espectadores lo que le acababa de ocurrir.

“Os lo cuento para poner en valor el esfuerzo titánico que están haciendo nuestros concursantes. En la última conexión casi me caigo en pleno directo, porque se me ha nublado la vista y me ha dado un golpe de calor”, empezó explicando la periodista ante el asombro de Jorge Javier Vázquez.

Laura Madrueño pone en valor a los 'Supervivientes'

Lejos de darse importancia, Madrueño señaló que quería compartir su experiencia para poner en valor a los concursantes: “Imaginaros. Yo estoy hidratada, alimentada y descansada. No os podéis imaginar lo que es estar aquí en estas condiciones de humedad, de temperatura con nuestros supervivientes. Yo no soy un ejemplo, el ejemplo son ellos. Hemos acabado en el anterior duelo todos en el suelo”, declaró la meteoróloga, que afirmó que, en ese momento, había un 80% de humedad en la zona.

“Ostras, Laura, que no lo sabía... No lo sabía”, reaccionó Jorge Javier desde el plató, ajeno a que su compañera había tenido que ser atendida por el servicio médico del reality. Acto seguido, el presentador bromeó preguntándole a Madrueño que si su estado se debía a que se había puesto nerviosa por la confesión que le había hecho minutos antes.

En el arranque de la gala, Jorge Javier aludió entre risas a la pastora evangélica que apareció en un acto del Partido Popular, la cual pertenece a grupos que afirman lograr milagros y “sanar” la homosexualidad. El catalán aseguró que se iba a poner en contacto con ella para que lo curaran y así poder enamorarse de Laura Madrueño, la cual señala que ha conquistado su corazón. “¡Jorge, lo tuyo no tiene cura!”, exclamó la presentadora desde la isla.