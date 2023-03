Laura Pausini rompe a llorar al confesar a Pablo Motos su bache profesional: “Sentí que mi carrera había acabado”

Laura Pausini fue la invitada de este miércoles en El Hormiguero. La cantante italiana charló con Pablo Motos de Un buon inizio (Un buen inicio), su próximo single que estará disponible este viernes 10 de marzo. Se trata además de una canción con la que la artista arrancará una nueva era musical, justo cuando cumple 30 años de trayectoria profesional. Un aniversario que ha celebrado recientemente realizando tres conciertos en Nueva York, Madrid y Milán en solo 24 horas.

Bárbara Rey explicó las consecuencias que ha tenido su entrevista con Risto: "Siguen los vetos"

Más

“En estos 30 años, en muchas partes del mundo las personas que me siguen han hecho locuras para venir donde yo estaba. Quería demostrar a quien me sigue que sigo haciendo locuras”, declaró, explicando que se preparó para esta 'maratón' durante seis meses con la ayuda de “profesionales”.

Así han sido los 3 conciertos en 24 horas de @LauraPausini en celebración de sus 30 años en la música #PausiniEH pic.twitter.com/UauocQfdH1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 8 de marzo de 2023

Pablo Motos preguntó a la invitada por el significado de su nuevo tema, el cual Pausini ha explicado que llegó “tras una ruptura conmigo misma”. La italiana aprovechó la ocasión para compartir con el presentador y los espectadores de Antena 3 el bache profesional y personal que ha atravesado.

Laura Pausini se emociona en 'El Hormiguero'

“Quise irme a desconectar de la realidad, pero no podía. Pero la vida a veces se impone a la necesidad. Me he dado cuenta de que durante los últimos dos años, aunque he vivido cosas increíbles como Eurovisión, los Oscars, los Globos de Oro... Mientras tanto, tenía pensamientos de incertidumbre profunda sobre mí. Sobre todo porque algunas personas me influenciaron sobre el hecho de que los años pasan, que las mujeres después de los 40 años no venden más discos, que la música está cambiando...”, reflexionó.

“Yo me sentía como que estaba llegando el treinta aniversario y que ya había escrito y cantado todo. 'Quizás mi vida profesional, mi carrera, mi pasión ha acabado aquí'. Llegó un momento en el que de manera pesimista yo lo pensaba de verdad. He hecho algunas cosas para ayudarme, algunas como La Voz”, prosiguió antes de desvelar que fue entonces cuando le llegó la inspiración para su nueva canción.

“Un día a final de noviembre pasó algo en mi vida y fue un clic, de ahí nació la canción. Quizás no tengo los 30 años tan exitosos como los que he tenido hasta ahora, pero quiero saber que hay a la vuelta de la esquina”, dijo esperanzada, añadiendo que seguirá cantando “porque es mi vida, mi emoción y mi misión”.

Tras emitir un adelanto del videoclip de la canción, Laura Pausino rompió a llorar al tiempo que Pablo Motos se lanzaba a darle un abrazo y dedicarle unas palabras de apoyo: “Los de fuera lo vemos tan claro. Tú eres una fuerza de la naturaleza, una persona única. Siempre me encanta estar contigo”, le confesó. “Tengo mis días tristes y no siempre soy fuerte”, concluyó la cantante con lágrimas en los ojos.