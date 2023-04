Lequio, dolido en 'El programa de Ana Rosa': “Me produce tristeza, rabia, que mi hijo sea una vez más protagonista”

Alessandro Lequio ha vivido este lunes 10 de abril una de sus mañanas más complicadas en El programa de Ana Rosa. El colaborador, que se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad tras conocerse que la hija de Ana Obregón por gestación subrogada es en realidad nieta de ambos e hija de Aless, ha reaparecido en Telecinco visiblemente afectado con todo lo que está sucediendo a su alrededor.

'Fiesta' pilla a Ana Obregón y muestra sus primeras imágenes en TV tras la polémica: "Ha abandonado el luto"

Más

Joaquín Prat felicitó el miércoles desde la distancia a su compañero por convertirse en abuelo, como recogimos. Sin embargo, Lequio ha preferido seguir su línea del silencio y no comentar nada al respecto del nacimiento, limitándose a expresar el dolor que siente al ver que su hijo vuelve a ser noticia años después de su fallecimiento.

“Ana Sandra Lequio. ¿Lequio es apellido o nombre?”, ha comenzado preguntando Ana Rosa Quintana a su colaborador, introduciendo así el tema en 'El club social'. “Yo creo que nombre”, se ha limitado a decir Alessandro, antes de manifestar cómo se siente.

“En cualquier caso, como imaginarás, esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Y muy complicada. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada”, ha expresado Lequio.

“En la vida cada uno lleva el luto como puede, y como quiere. Cuando mi hijo murió, desde el primer momento todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada, nunca he enseñado lo que yo sentía, nunca he dicho ni una sola palabra y eso es lo que voy a seguir haciendo porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respeto a él, por el máximo respeto que le tengo, yo no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido”, ha añadido el italiano. “Creo que dices mucho al tomar la decisión de no decir nada”, ha apostillado su compañera Patricia Pardo.

A continuación, y visiblemente afectado, Lequio se ha abierto: “A mí me produce tristeza, rabia, que mi hijo sea una vez más protagonista de la actualidad. Yo quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero no puedo encender la televisión y cada dos segundos escuchar una frase de mi hijo, porque duele”.

En ese sentido, ha manifestado su deseo de que los medios “se olviden” de un tema que le causa dolor. “Que sepan que esto lo vivo en la intimidad más profunda, no quiero compartirlo con nadie. Mis amigos íntimos no me preguntan. Tampoco lo hace mi familia. Yo pido respeto. Que cada uno haga lo que quiera, yo lo respeto también”, ha agregado, dolido.

“Ana Obregón es el contrapunto”, han observado en El programa de Ana Rosa, y Patricia Pardo ha lanzado una reflexión: “Cada uno lleva el duelo como quiere, ¿pero cuando tu manera de llevar el duelo implica el sufrimiento de otras personas os sigue pareciendo igual de razonable?”, ha preguntado.

Lequio: “No hay ninguna mala relación”

Más adelante, y tras ver algunos vídeos sobre todo lo que está comentándose sobre esta polémica, Alessandro Lequio se ha desmarcado de los que afirman que su relación con Obregón está tensa o rota.

“No hay ninguna mala relación. Esto es porque se interpreta mi silencio. No interpretéis, no hay nada. Paz y amor, cada uno con lo suyo. Yo no he dicho nada, y me choca que haya gente que interprete mis silencios de esta manera. Mi silencio es la nada”.