Lequio silencia 'El programa de Ana Rosa' con una indirecta por la paternidad que valora Joaquín Prat: “Lean entre líneas”

La noticia de la sorprendente nueva paternidad de Robert De Niro, de nuevo padre a los 79 años de un séptimo hijo, ha servido no solo para rellenar minutos en El programa de AR, sino para que Alessandro Lequio vuelva a dejar una indirecta sobre la maternidad subrogada de Ana Obregón.

Ana Obregón se negó a entrar en directo en Telecinco: "Hay que respetar a todas las cadenas"

Más

La avanzada edad del dos veces ganador del Oscar daba pie a comparaciones con el caso de la presentadora. A los 68 años, esta fue madre por vientre de alquiler en Miami (al no ser legal en España) de una niña con carga genética de su hijo Aless Lequio, fallecido en 2020. Con el tema adquiriendo magnitud nacional, el aristócrata y padre de Aless pidió no volver a referirse a ello en televisión. Y si bien este miércoles no ha mencionado el tema, sus palabras podían interpretarse como un cuestionamiento de todo ese proceso.

Beatriz Cortázar comenzaba hablando de la doble moral al no criticarse a la estrella de Hollywood, un hombre, y sí a Obregón, dando pie a que unos y otros expusieran su opinión. Por ejemplo, Miguel Ángel Nicolás comentaba al respecto de las paternidades tardías: “Nos puede parecer igual de mal sea Ana Obregón sea Robert de Niro”. Incluso consideraba “fuera de lugar” que casos así se den.

“No sé qué es peor, si criar a un huérfano, o...”

Lequio decidió tomar la palabra y plantear un matiz, equiparando el caso de De Niro al de otros como Julio Iglesias Puga, más conocido como Papuchi, puesto que en ambos casos las madres de los críos eran notablemente más jóvenes.

En todo caso, recalcaba: “Yo estoy de acuerdo con vosotros”. Y proseguía con la siguiente frase: “A partir de determinadas edades hay que pensar un poco en el futuro de esos hijos. No sé qué es peor, si criar a un huérfano, o criar a un dependiente de enfermos. No lo sé. Pero me parece una locura”.

Luego volvió a enfatizar que en el caso del protagonista de Toro salvaje, “estamos hablando de un señor que tiene una mujer de 35 años”: “Va a ser huérfano de padre ese niño... Pero va a tener una madre que es probable que viva muchísimo tiempo”.

“Lean ustedes entre líneas”

Nadie más intervino después de Lequio. Nadie salvo el copresentador, Joaquín Prat, que se limitó a señalar las conexiones evidentes del discurso del italiano con el tema de actualidad que más de cerca le toca. “Lean ustedes entre líneas”, y cambió de tema.

“Sabéis perfectamente que esta ha sido mi única postura desde el 13 de mayo de 2020”, decía el 17 de abril, aludiendo a la fecha del fallecimiento de su hijo, sobre su pretensión de no hablar en público de nada relativo a este. Aunque reconocía haber “realizado algún comentario puntual por la presión”, sentenció su deseo de no hacer más comentarios en público sobre la gestación de Obregón. “Todo lo que piense y diga quiero hacerlo en la intimidad de mi familia”.

Cabe indicar que Obregón se ha pronunciado en redes sociales sobre la paternidad de Robert De Niro, señalando que “el machismo existe” por el menor impacto mediático o críticas al respecto al intérprete.