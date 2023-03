Leticia Dolera desveló la escena feminista de 'Vida perfecta' que vimos en España pero han censurado en Estados Unidos

Días de tele emitió su nueva entrega este miércoles, 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El programa llevó por título 'El día que la mujer alzó la voz' y contó con la presencia de varios rostros femeninos que se han convertido en referentes en nuestra televisión.

Desde Rocío Carrasco, que habló de la repercusión de su documental, pasando por Jedet, para aclarar todo lo ocurrido en los últimos

premios Feroz, y mujeres que han roto techos de cristal con su trabajo, como la futbolista Aitana Bonmatí o la primera astronauta española, Sara García.

Compartiendo mesa con la hija de Rocío Jurado también estuvo Leticia Dolera, cineasta y activista del feminismo que recordó cómo sus obras habían sufrido varias la desacreditación del patriarcado: “A mí el feminismo me ha ayudado a conocer el síndrome de la impostora, que nos pasa a muchas mujeres cuando alcanzamos posiciones de liderazgo. Y también a liberarme de la culpa y del miedo”, subrayó.

🗣 @LeticiaDolera: "yo pensaba que tenía miedo a volver sola por la noche porque yo era miedosa y el feminismo te ayuda a entender que este miedo es político."



No dejó pasar la oportunidad de hablar de Vida perfecta, la serie que dirigió, guionizó y protagonizó para Movistar+ y que tuvo reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras: “Para hacerle me documenté y descubrí mucho tabúes en torno a la maternidad. Me llamó mucho la atención el tabú con la vulva. Algunas mujeres me dijeron que fueron incapaces de mirársela un año después del parto”.

Algo que reprodujo en la ficción y para ello hizo un plano sobre su propia vagina: “Podía haberlo narrado sin ese plano pero me parecía importante mostrar la generalidad sin un contexto sexual o erótico. Ese plano lo han censurado en USA, donde muestran todo tipo de historias, y una vulva medio en sombra, eso no lo podían ver” lamentó la directora.