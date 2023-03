Lidia Torrent abandona 'First Dates' y Cuatro encuentra su sustituta en 'La isla de las tentaciones'

Cambios en First Dates. Lidia Torrent, principal camarera del dating show de Cuatro, ha decidido abandonar el programa que la terminó de catapultar a la fama hace ahora siete años. La presentadora, que fue sustituida por su madre, Elsa Anka, durante su baja por maternidad, será ahora reemplazada de forma definitiva por una de las protagonistas de La isla de las tentaciones.

Se trata de Laura Boado, pareja de Alejandro en la sexta edición del reality que actualmente está emitiendo Telecinco. La joven se ha incorporado al equipo capitaneado por Carlos Sobera y también integrado por Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

La llegada de Laura Boada se produce como reemplazo a Lidia Torrent, que ha comunicado su adiós a través de una imagen junto a Carlos Sobera, publicada en su cuenta personal de Instagram. “Cierro un ciclo en First Dates que ha estado lleno de buenos momentos y experiencias inolvidables”, empieza diciendo.

“Todo el equipo ha sido mi familia durante estos años en los que hemos compartido infinitas horas de grabación. Formar parte de este proyecto ha sido un sueño, además de un máster de vida y profesión. Después de 7 años termino esta etapa con ganas de defender nuevos retos y proyectos, agradecida por tanto y por todo”, concluye Torrent, que reconoce la oportunidad a Mediaset, Cuatro y Warner Bros ITVP. España, productora del formato en nuestro país.

Laura Boado, de 'Las Tentaciones' a 'First Dates'

Laura Boado será la encargada de acompañar a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada, intentar calmar los nervios de los que se acerquen a su cita con cierta inquietud y ser partícipe de sus primeras impresiones, serán algunos de sus cometidos.

“Es un sueño para mí estar en un programa como este, lo sigo desde su estreno”, declara Laura Boado en una nota de prensa enviada a los medios en la que no se hace mención a Lidia Torrent. “Tengo ganas de aprovechar esta oportunidad increíble que me han dado para crecer personal y profesionalmente en un programa que me encanta”, reflexiona.

Laura Boado, modelo compostelana conocida actualmente por su participación en La isla de las Tentaciones 6, ya está inmersa en las grabaciones de First Dates y comenzará a aparecer en pantalla en las entregas que se emitirán a partir de finales de mayo.