La llegada de una baronesa, un secreto desvelado y una boda sin celebración: el adelanto semanal de 'La Promesa'

Arranca otra semana de grandes emociones en La Promesa. El serial de época de La 1 se acerca a los 100 episodios entre récords de audiencia y un sinfín de enredos entre personajes. Veteranos y nuevos, pues esta semana, los acontecimientos de la ficción estarán marcados por la llegada de una misteriosa mujer, Elisa de Grazalema, que guardaba relación con el barón... y con Alonso, para desgracia de Cruz.

ANÁLISIS | Así marcha en audiencias '4 Estrellas', la serie de La 1 de TVE que se aventura por la franja del access

Más

La marquesa no será la única que lo pase mal esta semana. Manuel y Jimena también protagonizarán su propio tira y afloja, ya que él intentará desenmascarar a su esposa y ella no se quedará de brazos cruzados. Además, Petra se lo pondrá muy difícil a Pía al desvelar su gran secreto, lo que sin duda alterará su convivencia en La Promesa.

Todo esto, y mucho más, en los capítulos de esta semana de La Promesa, tal y como ha avanzado La 1 de TVE.

Avance del capítulo 94 (lunes 15 de mayo)

La apertura del testamento del barón desvela que este ha dejado a sus hijas sus dos palacios, pero su fortuna en metálico se la ha dejado a la baronesa Elisa de Grazalema. ¿Quién es esa misteriosa mujer y qué relación tenía con el barón?

El enfado de Simona y Candela se hace evidente en el palacio. Lope sirve de interlocutor entre ambas, complicando la ya de por sí difícil tarea de cocinar en La Promesa. La noticia llega a oídos de Catalina que intenta acercar posturas entre las dos cocineras, pero estas se cierran en banda.

Continúan las pesquisas de Manuel por desenmascarar a Jimena. Ella lo nota y organiza, con la complicidad de Simona, una cena para Manuel con todos aquellos alimentos que le gustan y algún otro afrodisíaco.

Petra finalmente desvela a todo el servicio el secreto de Pía, que sigue embarazada. Pía no se achanta, no ha de darle explicaciones a ella. Cruz aparece sorpresivamente en la cocina a tiempo de oír eso; quizá a Petra no, pero a ella sí ha de darle explicaciones.

Avance del capítulo 95 (martes 16 de mayo)

Alonso quiere averiguar quién es esa Elisa de Grazalema a quien el barón ha legado nada menos que un tercio de su fortuna. Lo que no sospecha es que él ya conoce a la heredera… y no guarda un buen recuerdo de ella precisamente.

Azuzada por Petra, la marquesa confirma que Pía ha mentido y sigue embarazada. Con lo que nadie cuenta es con que alguien del servicio dé un paso al frente y se atribuya la paternidad del crío.

Lope, que está pasando las de Caín como paño de lágrimas de María Fernández, se anima a confesarle a Mauro lo mismo que desmintió hace bien poco: que está enamorado desde siempre de la doncella…

Catalina logra que su padre la autorice a visitar el palacio de Cádiz que han heredado del barón de Linaja para valorar una posible venta, con la condición inexcusable de que Cruz no se entere del asunto.

Manuel va juntando evidencias de la manipulación que ha sufrido a manos de Jimena: ¿cuántos de sus supuestos recuerdos han sido en realidad fabricados por ella para su propia conveniencia?

Avance del capítulo 96 (miércoles 17 de mayo)

La heredera de la fortuna del barón resulta ser Elisa de la Vega, nada más y nada menos que una antigua pretendienta de Alonso. Cruz, que la ha invitado a La Promesa, comprueba con miedo las confianzas que la baronesa tiene con su marido.

Tensa también está la relación entre Manuel y Jimena. Ella parece haber enfermado del disgusto provocado por su discusión y él intenta arreglarlo, aunque las dudas lo asolan al descubrir una nueva mentira más de su mujer: Manuel jamás se deshizo de sus libros de aviación.

Por su parte, Curro vive otro desplante de Lorenzo a pesar del pacto al que llegó con él. Martina ofrece al chico su apoyo cuando necesite consuelo.

Y Pía vive momentos muy confusos desde la revelación de su embarazo. María Fernández y Teresa le dan su apoyo, mientras que Petra aprovecha para hundirla y poner la sombra de la duda sobre la paternidad de la criatura. Es una situación insostenible en la que los marqueses deciden intervenir con mano de hierro ¿es el fin del ama de llaves en La Promesa?

Avance del capítulo 97 (jueves 18 de mayo)

Pía y Gregorio han hablado con los señores, que les han dicho que pueden seguir en La Promesa siempre y cuando contraigan matrimonio. Es lo decente si están esperando un hijo. Todos en palacio están muy sorprendidos con esta nueva boda.

Pía habla con Gregorio, le agradece que haya intercedido por ella, pero no es justo que él cargue con un niño que no es suyo. Pero Gregorio afirma conocer las consecuencias de su decisión, y las acepta gustoso; y le gustaría que ella aceptara su ayuda.

Por su parte, la marquesa cada vez está más incómoda con la estancia de Elisa de Grazalema en palacio. Está harta de sus insinuaciones a Alonso y de sus miradas. Cruz le dice a su marido que abra los ojos, que Elisa está coqueteando con él.

Mientras tanto, Jimena sigue indispuesta. No es nada físico, sino que su malestar se debe a la discusión que tuvo con Manuel. Éste trata de reconciliarse con ella, a pesar de conocer las mentiras que le contó mientras estaba convaleciente después de su accidente.

Avance del capítulo 98 (viernes 19 de mayo)

La presencia de la baronesa de Grazalema en La Promesa no tensa únicamente a Cruz, sino también a Lorenzo, que tiene una agria discusión con ella, en la que la acusa de haber seducido a su suegro para quedarse con su fortuna.

Catalina regresa de Cádiz. Alonso pone en antecedentes a su hija: la baronesa se va a quedar con todo el dinero del barón. Catalina tampoco tiene buenas noticias, el estado de abandono del palacio gaditano complicará muchísimo su venta.

La boda de Pía y Gregorio sigue adelante, pese a la extrañeza de todos. Pero será una boda sin celebración.

Mauro le dice a Lope que María Fernández anda molesta con él porque se comporta raro con ella. El primer lacayo recomienda a su amigo que sea sincero y no se niegue a sus sentimientos.

Alonso tiene una conversación padre-hijo con Manuel. Le confiesa que no entiende su pasión por los aviones, y duda que sea compatible con sus responsabilidades como marqués. Manuel corta a su padre, si quiere entender su pasión… Lo mejor es que vuele con él.