El palo de Lolita al 'Mediafest' para defender a 'Tu cara me suena' hizo intervenir a María Patiño

Lolita Flores ha tomado por costumbre hacer promoción de Tu cara me suena en Sábado Deluxe. Aunque la cantante es entrevistada habitualmente en el programa de Telecinco, tiene claro que es el concurso de Antena 3 el que le “da de comer todo el año”, tal y como dijo ya en una ocasión.

Este sábado, en el Deluxe, Lolita aprovechó la mínima ocasión para sacar las garras por Tu cara me suena.

“La putada es que no hay programas de música donde puedas ir a promocionar tus discos”, se quejó la artista madrileña. “Ahora tenemos el Mediafest”, le recordó Lydia Lozano refiriéndose al talent show de Telecinco en el que, siguiendo una mecánica muy parecida a la de Tu cara me suena, algunos de los rostros más destacados de la cadena están demostrando sus habilidades musicales.

Se da la casualidad de que Mediafest Night Fever y Tu cara me suena compitieron este viernes por primera vez. La gala navideña del formato que conduce Manel Fuentes tuvo el doble de audiencia que el programa de Telecinco.

“El Mediafest, para vosotros”, le espetó Lolita. “Que... por cierto... No me tires de la lengua con el Mediafest, porque hay otro programa en Antena 3...”, añadió con tono retador.

“¡No hay necesidad de que nos pisotees así! De esto me voy a acordar”, saltó la presentadora, María Patiño, mientras Lydia Lozano, entre risas, asimilaba el golpe: “No se puede ser tan chunga”.

“Lo que es, es. Nosotros fuimos los primeros, como Tiburón”, insistió la cantante, que reconoció, eso sí, que el Mediafest “está muy bien” y “es muy divertido”. Entonces, Patiño entró al trapo con un golpe de efecto: “Hay veces que hemos tomado la decisión de no ser líderes, pero es una decisión que tomamos nosotros”, defendió.

Tras el toma y daca, Lolita hizo un alegato a favor de una competencia más sana entre las dos principales emisoras del país: “Yo como de mi profesión y de todas las cadenas. No hago ascos a nadie. Ojalá no hubiera esa guerra que hay entre cadenas. Yo estoy en Antena 3, y lo digo con toda mi boca, pero hoy estoy aquí y mañana puedo estar en La 1, Telemadrid o Canal Sur. Ojalá no hubiera esa lucha, esas guerras de audiencias tontas. Ojalá todos nos lleváramos bien”, agregó con su lado más reivindicativo. “Llevas razón”, concluyó Patiño antes de dar paso a un vídeo.