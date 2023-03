Lolita hace 'promoción' del Multicine de Antena 3 y de Telecinco en TVE: “Le va a dar un repaso a toda la televisión”

La visita de Lolita a Plan de tarde en La 1 no sirvió para mejorar las prestaciones habituales del formato conducido por Toñi Moreno, que se quedó con un 7.4% y 910.000 espectadores. Unos datos en línea con los de las últimas semanas que, al menos, no se vieron afectados por las labores de “prescripción” televisiva de la invitada.

Al 'Plan de tarde' de Toñi Moreno le cuesta encajar en TVE: audiencias a la baja tras un estreno prometedor

Más

Decimos esto porque la cantante, que visitó el magacín para hablar del centenario del nacimiento de Lola Flores, no tuvo reparos en mencionar en hasta dos ocasiones diferentes programas de la competencia, incluso directa de Plan de tarde, en Antena 3 y Telecinco.

Su oda al 'Multicine' de Antena 3

Por ejemplo, en lo que respecta a Atresmedia, la también jueza de Tu cara me suena mencionó su afición por el contenedor cinematográfico Multicine de los fines de semana. No solo eso: reconocía haber sintonizado Antena 3 poco antes de llegar a las dependencias de TVE para su entrevista. “Estaba viendo yo una película en Antena 3, antes de venir para acá, que la dejé grabando”, comenzó diciendo, antes de que la presentadora interrumpiese: “Pues muy mal”. “¿Pero qué quieres? Si tú todavía no habías empezado”, replicó con desparpajo la artista.

Moreno se apresuró a recomendar las “películas fantásticas” que a esa misma hora se emitían en TVE, a lo que Lolita matizó: “Pero con esas películas de Antena 3 me quedo así medio traspuesta”. “Ah, ¿te quedas dormida? Muy bien, ¡eso sí!”, rio la profesional de TVE. Ahora bien, eso no limitó a Lolita, que acabó explicando la sinopsis de la que había visto: “Iba de dos hermanas. Resulta que la que era madre de la hija no era la madre, era la loca...”.

Aludió a Telecinco ante la presencia de Antonio Montero

Todo ello surgió de comentar uno de los asuntos que más interesan a la prensa rosa en los últimos tiempos, el enfrentamiento público entre Shakira y Gerard Piqué. Y hablando de prensa rosa, Lolita también puso el foco en el nuevo fichaje a este respecto de Plan de tarde. Se trata de Antonio Montero, por otro lado rostro de Sálvame durante los últimos años al que acabamos de ver concursando en la segunda edición de Pesadilla en El Paraíso.

“Te tengo que decir que te veía como granjero”, le dijo Lolita al terminar su entrevista. “Le va a dar un repaso a toda la televisiones”, bromeó Moreno, que trató de reconducir la atención a TVE. Eso sí, Lolita persistió, y recalcó que Montero “tenía que haber ganado” el reality de Mediaset.