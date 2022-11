Loreen desata la 'euphoria' eurofán: competirá por representar a Suecia de nuevo en Eurovisión

Se confirma lo que era un secreto a voces: Loreen intentará volver a representar a Suecia en Eurovisión. La ganadora en Bakú 2012 ha sido confirmada en la lista 28 participantes de la 63ª edición del Melodifestivalen sueco, que servirá como preselección del país para Liverpool 2023.

La intérprete de Euphoria vuelve a rodearse de Thomas G:son y Peter Boström, compositores de su hit eurovisivo, para probar suerte de nuevo en el Melfest. Su regreso se produce solo cinco años después de su último intento, en 2017, que terminó en decepción.

El tema elegido para la ocasión es Tatoo, en el que también participan los autores Jimmy Jansson, “Joker” Thörnfeldt y Cazzi Opeia.

Loreen actuará en la cuarta semifinal del Melodifestivalen, que se celebrará el 25 de febrero en Malmö. Antes habrán tenido lugar ya las otras tres galas clasificatorias: la primera será en Gotemburgo el 4 del mismo mes, la segunda el 11 en Linköping y la tercera el 18 en la misma ciudad.

Además de la ganadora de Eurovisión 2012, en la lista de la preselección sueca destacan otros candidatos con pasado en este tipo de citas. Es el caso de Victor Crone (representante de Estonia en 2019) o Loulou Lamotte (que fue a Eurovisión 2019 junto a John Lundvik y elegida en 2020 con The Mamas), entre otros.

Lista completa de participantes:

SEMIFINAL 1:

Victor Crone - Diamonds

Rejhan - Haunted

Loulou Lamotte - Inga Sorger

Eva Rydberg & Ewa Roos - Länge leve livet

Elov & Beny - Raggen går

Tone Skelius - Rythm of my show

Jon Henrik Fjällgren, Arc North ft. Adam Woods – Where You Are (Sávečan)

SEMIFINAL 2:

Wiktoria – All My Life (Where Have You Been)

Eden – Comfortable

Uje Brandelius – Grytan

Theoz – Mer av dig

Maria Sur – Never Give Up

Tennessee Tears – Now I Know

Panetoz – On My Way

SEMIFINAL 3:

Marcus & Martinus – Air

Melanie Wehbe – For the show

Ida-Lova – Låt hela stan se på

Paul Rey – Royals

Nordman – Släpp alla sorger

Laurell – Sober

Casanovas – Så kommer känslorna tillbaka

SEMIFINAL 4:

Signe & Hjördis – Edelweiss

Axel Schylström – Gorgeous

Emil Henrohn – Mera mera mera

Mariette – One Day

Smash into pieces – Six feet under

Loreen – Tatoo

Kiana – Where did you go