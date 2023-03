Loreen responde al “rencor” de Eva Soriano en 'La Resistencia': “No me gusta cuando la gente espera por mí”

Loreen, ganadora de Eurovisión en el año 2012 representando a Suecia y candidata a repetir este año, ha contestado a las declaraciones que hizo Eva Soriano sobre ella durante su visita a La Resistencia, donde confesó su “rencor” hacia la cantante.

Eva Soriano confesó su "rencor" hacia Loreen: "Me parece de mala compañera"

La cómica española acudió al programa de Movistar Plus+ para promocionar Showriano, su nuevo proyecto en la plataforma. Durante su visita, Eva Soriano aseguró que le había hecho “la cruz a Loreen”. La razón fue por lo sucedido en la gala Drag Queen de Gáldar, en Gran Canaria, algo que explicó la humorista.

“Yo no digo que sea ella, pero llegó de Suecia, con todo su coño, y dijo que tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo hizo dentro de la gala. Y nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de 2 horas, solo porque Loreen no lo quiso hacer después. Y me parece de mala compañera. Así que le dije 'get out' del escenario”, relató.

“La movida es que estuvo cantando las canciones, que no son Euphoria. Es una artistaza, sí, pero las cosas hay que decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas. Y me molesta muchísimo. Seguro que esto me tirará a muchos eurofans encima, pero solo estoy hablando de un comportamiento de persona. Igual me engorilé un poco (...) pero aún tengo rencor dentro”, concluyó, pidiendo después disculpas a la cantante.

“Intenté ofrecer algo especial a todo el que estaba allí”

Ha sido ahora cuando la artista sueca se ha hecho eco de tales declaraciones gracias a Yotele, medio que ha entrevistado a Loreen con motivo de su candidatura en el Melodifestivalen 2023, certamen encargado de elegir al candidato de Suecia para Eurovisión. La artista fue preguntada por el hecho en cuestión, y ha contestado a la cómica y presentadora.

“Lo siento mucho, no sabía eso, de verdad”, comenzó diciendo. “No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto. Yo tengo un equipo a mi alrededor que trabaja en los horarios y demás, y vinieron y me dijeron: 'Loreen, te toca actuar' y dije 'vale, voy'”, prosiguió.

“Los horarios, el cuándo, yo no sé realmente de esas cosas, lo único que sé es que cuando me toca actuar, mi equipo me lo dice: 'te toca ya, sal a trabajar', pero lo siento si se sintió así, y si tuvo que esperar. No me gusta cuando la gente espera por mí”, explicó la cantante. “Intenté ofrecer algo especial a todo el que estaba allí, es como lanzarse desde una montaña. Espero que me perdone. ¡Por favor, perdóname!”, concluyó.