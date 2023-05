Loreen valora su segunda victoria en Eurovisión y opina sobre limitar la participación de los artistas

El cansancio no impidió que Loreen ofreciera una rueda de prensa en la madrugada de este domingo tras ganar Eurovisión 2023 con Tattoo, la canción que ha puesto a bailar a toda Europa. Es la segunda artista que gana el festival dos veces –antes sólo lo hizo Johnny Logan–, por lo que su mensaje había despertado una gran expectación.

La representante de Francia en Eurovisión 2023 niega que hiciera una peineta al recibir el televoto

Más

“Esto es surrealista. Estoy sobrepasada”, reconoció la sueca, que en 2012 lanzó al estrellato otro éxito, Euphoria. Además de agradecida por el inmenso apoyo que ha recibido entre el público y el jurado profesional, Loreen se mostró “orgullosa” de la canción que ha llevado a Liverpool. Su actuación, dijo, tiene “valores” como “la esperanza, el amor propio y la fuerza”.

Existen ciertas semejanzas entre Tattoo y Euphoria, tanto a nivel musical como escénico, pero a la vez son completamente distintas. “Euphoria era más misteriosa, pero si ves la de ahora, tiene mucha más luz. Es como el ying y el yang: es más luminosa, más abierta, y esa es una gran diferencia. No lo he hecho conscientemente, pero es interesante”. “Es como si Euphoria fuera luz de luna y, Tattoo, luz del sol”, argumentó.

¿Habrá tercera candidatura?

Por otra parte, la cantante admitió las ventajas de conocer las dinámicas de un show que congrega a casi 200 millones de espectadores. “En 2012 todo era nuevo para mí. Esta vez es como volver a una familia. Ya nos conocemos. Esta experiencia ha sido más maternal y sin esfuerzo”, reflexionó ante centenares de medios de comunicación.

En este sentido, los periodistas no desperdiciaron la oportunidad de preguntarle por algo que ya se venía comentando antes de la gala final, y que se va a debatir mucho más a partir de ahora: ¿Es necesario limitar la participación de los artistas?

“Sinceramente, todo esto gira en torno a la creatividad. La competición es importante porque incluye a todo el mundo, pero al final se trata de creatividad. No creo que tenga que haber un límite en eso”, respondió convencida. Y no descartó presentarse una tercera vez: “Soy el tipo de persona que persigue la alegría y la felicidad. Ahí es donde me vas a encontrar”.