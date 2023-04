Lorena Castell anuncia que deja 'Zapeando' tras nueve años: “Quedan muchas aventuras por vivir”

Lorena Castell anuncia que deja Zapeando. La ganadora de MasterChef Celebrity 7 se despide del que ha sido su programa durante nueve años. El formato de laSexta pierde así una de sus caras más reconocibles, y sobre todo a una de sus presentadoras. La habitual colaboradora ha hecho pública la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde ha posteado varias imágenes de su estancia en el programa acompañándolas de un texto de despedida.

“Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza”, comienza escribiendo. “Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos”, añade a continuación, anunciando ya su salida del formato.

“Gracias a Globomedia por la confianza y a Atresmedia por estos años maravillosos”, comenta antes de pasar a agradecer a todo el equipo, y cómo no a sus compañeros de programa: “Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día”. “A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional”, prosigue refiriéndose a los espectadores.

“Todavía quedan muchas aventuras por vivir”, añade la colaboradora de televisión, que concluye la publicación con un “show must go on”.

Recordemos que, además de colaboradora, Lorena Castell también era la presentadora “suplente” de Zapeando cuando Dani Mateo estaba de vacaciones o se ausentaba del programa. En esa responsabilidad vino a tomar el relevo de Anna Simon, que también se ponía al frente del formato cuando el presentador principal faltaba, y que se desligó del grupo tras el verano de 2020.

Reacciones de sus compañeros

Muchos han sido los comentarios de apoyo que ha recibido Lorena Castell al comunicar su marcha de Zapeando. Por ejemplo, el de su compañero Iñaki Urrutia: “Se usa mucho últimamente expresiones como brava, diosa, o necesaria, y tú sí que personificas esas palabras de verdad. Lore, nos quedan muchos programas por hacer juntos. (Ya sé ni los que llevamos!). ¡Suerte!”.

“¡Cómo te voy a echar de menos”, le ha escrito también su compañera Valeria Ros. “Te queremos muy fuerte. Lo dicho, toda la suerte que no necesitas y todo lo bueno que está por llegar”, comenta también María Gómez. En la misma línea, su compañera Maya Pixelskaya también le ha destinado un mensaje de cariño, así como otros rostros televisivos como Arturo Valls, Elena Furiase o Nuria Roca, entre otros.