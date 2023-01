Lorena Castell recuerda cuando tuvieron que ir a llamarla para presentar 'Yu' tras un “fiestón”, y apunta a Dani Mateo

Martínez y Hermanos arrancó su andadura en 2023 con una emisión especial en TikTok y con Lorena Castell, Pablo López y Mónica Cruz como invitados. La colaboradora de Zapeando y ganadora de MasterChef Celebrity, el cantante y coach de La Voz y la actriz de UPA Next acudieron al plató de Fremantle para hablar de sus nuevos proyectos, pero como es habitual en el espacio, también para desvelar anécdotas desconocidas de su pasado.

En ese sentido, destacaron las historias que Castell reveló sobre sus salidas de fiesta con conocidos amigos y cómo estas llegaron a repercutir en sus obligaciones laborales. Pero también destacó por señalar a otro ilustre compañero de platós, Dani Mateo.

La también cantante respondió afirmativamente a la primera pregunta de la sección inicial del formato, Rompiendo el hielo: “¿Te has arrepentido de algún contenido que hayas subido a tus redes sociales?”. “Me he buscado problemas”, confesaba, antes de revelar los hechos. “Esto ya os digo que no lo hagáis por mucho que estéis calentitos”.

“Vino el de producción a casa a llamarme”

“En una época en que yo salía, estaba con el descoque, y un día se me hizo tarde. Venía de una separación y lo estaba pasando mal. Estaba justificado que te fueses de fiesta para venirte arriba y luego llegar al trabajo con cara sonriente”, puso en antecedentes. “Era la época de Snapchat, que era muy gracioso con los filtros, y me dio por subir contenido, que soy una brasas”.

Recuerda que en las historias especificó que al día siguiente de la salida nocturna tenía que hacer un viaje a Albacete por trabajo y que esperaba no dormirse. “Se fue calentando. Empecé en una fiesta, terminé en un concierto de flamenco, de ahí pasé a una discoteca, cogí un taxi con Mario Vaquerizo y Pelayo Díaz...”. Al día siguiente, efectivamente, se durmió y no acudió a la grabación de Yu, no te pierdas nada.

“Por lo visto, vino el de producción a casa a llamarme”. Se despertó pasadas las tres de la tarde: “Se habían ido todos sin mí”.

“Si ya tenían trabajo con Dani Mateo...”

Al hablar de estos momentos en el programa radiofónico, hizo mención a Mateo: “Imagínate si ya tenían trabajo con Dani Mateo, para que les saliera otra persona como yo”, dijo.

Castell recordó que la resaca fue tal que incluso se equivocó con el código PIN de su móvil y tardó en estar operativa y comunicarse. “Me pedían el PUK... ¿Pero quién tiene ese número?”.

En efecto, un rápido vistazo a la hemeroteca muestra el viaje del equipo de Yu a Albacete para retransmitir desde allí la emisión del 4 de marzo de 2016. Al comienzo del espacio, el presentador y su colaborador Antonio Castelo advirtieron la ausencia de su compañera: “Algo ha fallado. Venía de Madrid a Albacete con un viejo... Y a mitad de camino algo ha pasado”, bromeó el cómico para justificar esta baja, aludiendo al tema de Payo Juan Manuel Una vieja y un viejo.

Dani Mateo estuvo al frente de Yu durante las siete primeras temporadas del formato, cuando este se emitía en Los 40. Desde 2015, Castell pasó a ser una habitual del programa, como copresentadora. En 2019, se produjo el cambio de cetro y pasó a encabezarlo Ana Morgade, en este caso en Europa FM. El formato concluyó en junio de 2022.