Luca y Jotha, primeros protagonistas de 'MasterChef 11' por sus encontronazos: “Es un quiero y no puedo”

MasterChef emitió este martes su segunda entrega semanal, un día después del estreno de su undécima edición en la noche del lunes. Esta temporada, el talent culinario emitirá dos entregas cada semana con el fin, en un principio, de hacer más cortas sus galas. Sin embargo, la promesa no se ha visto cumplida de momento, por lo que hemos querido analizar qué pasaría si MasterChef racionalizase de verdad sus horarios.

En el programa de este martes, que fue tercera opción de la noche en competencia, pudimos ver una trifulca entre dos concursantes, Luca y Jotha, que se han convertido en los primeros protagonistas de la edición. El momento tuvo lugar en la prueba de exteriores que se realizó en Toledo, aunque ya se había evidenciado su trato distante al empezar el programa, en el plató, cuando hablaron de su convivencia en la casa.

Antes de dar comienzo a la prueba, Pepe Rodríguez le preguntó a Jotha: “¿Tú ves a todo el mundo como gente clara, buena convivencia...”. “La gente que no conozco, o que no trato de más, no me fío de ella, evidentemente, esto es un concurso, y he venido a ganar”, respondió el concursante.

Mientras hablaba su compañero, Luca destinó una expresión de sorpresa por la que el chef toledano le preguntó: “No sé a quién se va a referir la verdad, si se refiere a mí, me da igual”. “Hay cosas suyas que no me las creo, pero que ya está, que por eso se me escapa alguna cara así de sorprendido”, añadió.

Después, a las cámaras del formato el joven amplió su argumentación: “La verdad que no me creo a Jotha porque me parece una persona bastante como 'falsi'. En plan, que delante de cámaras aparenta ser buena persona que no dice nada, y fuera parece que quiere crear mal rollo”. “Lo siento, pero no, es que no hay 'feeling'. Lo veo muy falso”, concluyó.

“No entiende de nada, nada más que de TikTok y 'jijiji'”

Los aspirantes han dejado claro que no se llevan demasiado bien, y es por ello, que no tardó mucho en volver a producirse una pulla entre ambos. Esta tuvo lugar cuando Jordi Cruz le preguntó a Francesc a quién echaba de menos. El concursante respondió que a su familia, y dijo que el formato había conseguido algo muy difícil: “Que me vaya a la cama con un cura”.

Fue entonces cuando Fray Marcos relató que el aspirante cada vez que le ve, le dice: “Hoy quiero confesar...”, “Que estoy enamorado...” completó Jordi Cruz entonando la canción de Isabel Pantoja junto al cura. En ese momento, Luca mostró un rostro de incredulidad, por el que fue preguntado.

“Es que a mí esta música de los años 1900 no sé cuántos no me gusta. Pues a mí me gusta el reggaeton, no sé”, se justificó el aspirante. Aprovechando las rencillas entre ambos, el chef catalán preguntó a Jotha por lo que pensaba: “Qué de cultura que tiene el chaval...”, dijo con ironía guiñando un ojo y provocando las risas de los presentes.

“En fin”, añadió el joven tomando una pose digna. “Luca es un quiero y no puedo. Es todo postureo. Es una persona que intenta ir de una cosa y queda mal, es una persona que intenta hablar de algo y queda mal. No entiende de nada, nada más que de TikTok, y de 'jijiji'”.

El primer desencuentro en el estreno de 'MasterChef 11'

Sin embargo, este no fue el único encontronazo que han protagonizado los aspirantes. Ya en el estreno de la edición, en la prueba de eliminación en concreto, se dejó ver el mal ambiente entre ellos. Fue cuando Pepe Rodríguez le preguntó a Jotha quién quería que se fuera de los tres aspirantes que estaban en peligro: “No quiero que se vaya nadie, pero si tuviera que elegir quiero que se vaya la vasca”, respondió sin dudarlo Jotha.

“Larraitz, tiene nombre la vasca”, respondió Samantha frente a las formas del concursante. Tras ello, Larraitz contó la raíz del problema, y es que al parecer Jotha depertó a sus compañeros por la mañana a golpes y a gritos, afirmando que es que “no somos personas”, según Larraitz.

Con la respuesta de Jotha, Luca mostró una expresión de extrañeza, y no sería hasta más tarde cuando diría su opinión: “Yo este hombre no sé si ha venido aquí a enviarnos pullitas para que haya mal rollo entre nosotros, y para mí Larraitz tiene toda la razón”. El joven recibió el apoyo de algunos de sus compañeros que afirmaron que así era.

Después, Jotha le destinó unas palabras a las cámaras de MasterChef: “¿Me preguntan? Yo voy de cara y sincero. Después hay gente que por detrás que encima va metiendo mierda como es el caso del de la boina, y Luca, que también se subió al carro. ¿Qué estás contando? Si yo contigo no hablé ni media. Vamos, es que es un niño muy repelente”.