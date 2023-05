Luca tuvo que ser atendido por los médicos de 'MasterChef' tras una caída durante la prueba de exteriores

MasterChef 11 ofreció este martes a los espectadores una gala de lo más intensa que acabó con la inesperada expulsión de Fray Marcos después de que este decidiese no hacer uso de su pin de la inmunidad. El talent culinario de TVE también vivió un momento de tensión tras una aparatosa caída de Luca que obligó a intervenir a los médicos del programa.

'MasterChef 11' hizo historia al expulsar a un concursante con inmunidad y provocar el llanto de Pepe y Samantha

El accidente ocurrió durante la prueba de exteriores, para la cual jueces y aspirantes se desplazaron hasta la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. Los equipos creados para el reto tuvieron que cocinar en La Gruta de las Maravillas (primera cueva turística de España) un menú propuesto por el chef Xanti Elías.

Luca sufre una aparatosa caída

En el fragor de la batalla, Luca acabó estampándose contra el suelo en un percance que algunos de sus compañeros, cansados de que el joven no parase de “chinchar a los demás”, interpretaron como un capricho del karma. Lo cierto es que Luca iba con los cordones de sus zapatillas desatados, lo que provocó que, en una carrera por las cocinas, acabase pisándoselos y cayéndose con una bandeja en las manos que voló también por los aires.

Enseguida, Luca manifestó un gran dolor y algunos de sus compañeros intentaron socorrerle. “Me duele mucho”, se quejó el tiktoker, apuntando a uno de sus pies. El concursante no aguantaba las molestias y tuvo que ser apartado de la prueba para ser atendido por el servicio médico de MasterChef, que determinó el alcance de la lesión.

“Que no apriete mucho, por favor”, se quejaba a gritos el joven mientras Jordi Cruz proponía a los sanitarios trasladar a Luca hasta un centro médico. “Le podéis llevarle al hospital y pincharle muchas cosas”, bromeó mientras el aspirante se negaba. “No, no de verdad”, señaló asegurando que tenía fobia a los hospitales. Mientras tanto, el resto de concursantes, al ver que la cosa no había pasado a mayores, evidenciaron su tranquilidad al ver que se habían librado durante un rato de su compañero.

Minutos más tarde, Luca aparecía en una silla, con el pie vendado en alto. “¿Voy a perder el pie, señor?”, preguntaba preocupado el influencer. “Esperemos que no”, respondió uno de los médicos. “Es que yo soy tiktoker y siempre estoy bailando. ¿Ahora qué hago señor?”, se lamentó el aspirante que, algo recuperado, se reincorporó a la prueba para ayudar en el emplatado.