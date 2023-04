Lucía Rivera relata los malos tratos que sufrió de sus ex: “No tengo ninguna amiga que no haya pasado por esto”

La Roca recibió este domingo en su plató a Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, con motivo del libro autobiográfico que ha escrito, Nada es lo que parece. En este, la joven cuenta su vida, y habla sobre el machismo y los malos tratos que sufrió con dos de sus parejas.

“Con la primera sufriste maltrato psicológico, y luego con la siguiente ese maltrato se tradujo en maltrato físico”, inició el tema Nuria Roca, que explicó que le llamaba la atención lo que cuenta, porque parece “que los jóvenes tenéis mucha más información en todas partes”, algo por lo que quiso preguntar.

“No estamos lo suficientemente maduros”, explicó la joven, que afirmó haber normalizado algunos comportamientos como que te quiten el móvil y que sepan tus contraseñas. “A día de hoy tengo amigas que están pasando por lo mismo. Y es como que desde las amistades no sabemos qué hacer para ayudar porque si dices algo se alejan”, añadió.

Nuria Roca le preguntó si no se le saltan las alarmas cuando un chico le empieza a decir cómo vestir, cuando le confisca el móvil, etc. “A mí en ese momento no. Y como la primera fue así, la segunda fue más fuerte. De hecho, yo, si se me acercaba algún chico, le amenazaba: 'Aléjate de mí porque te va a pasar algo'. Tenía miedo de que se me acercaran los hombres”, explicó.

La joven habló del “autocastigo” como una de las secuelas, comentando que se regaña a sí misma en actuales relaciones, por ejemplo, cuando tarda en contestar a su pareja. Además, relató que los malos tratos los llevó en secreto con sus padres, aunque cree que su madre “era consciente”. “Hay que educar a la gente que está alrededor porque no saben qué hacer”, hizo hincapié la invitada.

“Me castigaba yéndose o poniéndome los cuernos con infidelidades”

Nuria Roca quiso preguntarle después sobre “qué le dices a tus amigas que siguen ahí”. “Yo les digo que les están maltratando”, afirmó, tras lo que añadió: “Porque la palabra maltrato da mucho miedo, y cuando la oímos miramos hacia otro lado, pero esto existe y esto es así”. Sobre las contestaciones de sus amigas, la joven relata que se apoyan en “no, es muy bueno, está cambiando, etc.”.

“En mi caso, a mí me castigaba yéndose o poniéndome los cuernos con infidelidades. Era como que, si yo hacía algo, me contestaba de esa manera”, relató. “Cuando ellas se defienden, es como: 'Ay, la mala soy yo”, prosiguió, tras lo que añadió que no las dejan venirse con ella a Madrid.

Después, la joven fue preguntada por su entorno, y si este tipo de situaciones de machismo dentro de las parejas es algo normal. “Es algo general”, afirmó sin dudar Lucía Rivera. “Es mayoritario. No tengo ninguna amiga que no haya pasado por esto”, añadió.

“Quizás por maltrato físico somos menos, pero... Y de hecho, soy un poco la paloma mensajera de mis amigas y les digo: 'Te está maltratando, déjalo'”, continuó diciendo. “Se aseguran en aislarte muchísimo, y yo por ejemplo soy la mala de muchas de las parejas de mis amigas”, comentó la joven.