Luis de la Fuente habló de la “responsabilidad” de Luis Enrique en el Mundial y sus intenciones con Sergio Ramos

Luis de la Fuente debutó como invitado de El Hormiguero, este martes 31 de enero. El nuevo seleccionador, que comienza su aventura tras la salida del Luis Enrique de la Roja, empezó hablando de cómo ha vivido el convertirse en un personaje mediático de la noche a la mañana: “En mi vida no ha supuesto un cambio. El trabajo es el mismo”, reconoció.

Preguntado por si se esperaba su elección: “No. Fue muy rápido. Una vez que acaba el Mundial, yo pensaba que iba a seguir Luis Enrique, me llamó Rubiales, me pregunto si quería ser el seleccionador y no tuve dudas”, confesó.

Y aseguró que su relación con su predecesor es positiva: “He tenido con él una buena relación, ha dejado una base muy buena, conozco a todos los futbolistas y vamos a ir a por todas”. Algo que no le resta responsabilidad del papel que hizo la Selección en Qatar: “Nosotros somos siempre los máximos responsables, por eso no me da miedo la crítica”.

¿Qué falló en Catar?, este es el análisis de Luis de la Fuente #DeLaFuenteEH pic.twitter.com/a3zlYKb8mg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 31 de enero de 2023

Pero no quiso hablar de fracaso: “Competir en un Mundial es muy difícil, no utilizo nunca la palabra fracaso, no se fracasa cuando te has dejado la vida en ello, los otros tienen también derecho a ganar. A ese nivel los detalles son muy importantes y no estuvimos finos en algunos”.

“Sergio, igual que todos los veteranos, tiene todas las posibilidades de venir”

Pablo Motos quiso ser más concreto y preguntó directamente si va a llevar a Ramos: “Sergio, igual que todos los veteranos, tiene todas las posibilidades de venir, pero esto es un proceso muy largo”, reconoció.

Una respuesta que fue en la línea de lo que opina sobre seleccionar a un Messi de 40 años: “Habría que ver muchos aspectos, todo lo que suma, a veces no ofrecen tanto fútbol pero sí otras cosas”.

Y es que, de la Fuente subrayó su idea clara de juego: “Sacar lo mejor de los futbolistas, ese es el resumen, que se sientan cómodos (...) Vamos buscando futbolistas convencidos para salir al campo a jugar. Busco equilibrio, entre jugadores veteranos y jugadores jóvenes”.

Para acabar, también contestó a si vetaría a un jugador por no gustarle su personalidad: “Para mí la palabra es equipo, si no suma, no vendría”, zanjó.