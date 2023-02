Luis Zahera, sobre lo que le pidieron en Telecinco por ser gallego: “Lo decían como metáfora de cocaína”

Dos días después de ganar el Goya a mejor actor de reparto por su papel de Xan en As bestas, visitaba La Resistencia por segunda vez en un mismo año. Allí bromeaba con el estado del sofá del programa, con las interrupciones continuas de David Broncano y con los aplausos del público.

Solo entrar, Grison recordó los centollos que trajo la vez anterior. Momento en el que el intérprete aprovechó para contar una anécdota: “Si eres gallego, llegas a una serie... ” e hizo una aclaración, “aquí no porque debe ser gente muy sana, pero en Telecinco que deben ser todos... ” dejando en el aire la continuación de la frase.

Y siguió: “Bajan y me dicen: ”Hola, ¿eres Luis Zahera? ¿Vas mucho a Galicia?“ y señaló que ahí es cuando empieza a sospechar, para acabar confirmando sus sospechas: ”Me pedían un par de centollos, la primera vez me hice el subnormal diciendo que no podía traerlos en el avión. Pero lo decían como metáfora de cocaína por la película Airbag. Y yo decía que no y luego le traía cinco“, recordaba entre risas.

"¿Vas mucho por Galicia? ¿Me puedes bajar unos centollos (guiño guiño)?"



Fuerza a todos los gallegxs que soportan esta broma cada vez que salen de Galicia. pic.twitter.com/mlg4tAQd6r — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 13 de febrero de 2023

Más tarde, Broncano señaló lo mucho que le había crecido el pelo desde la última vez que acudió al programa con la cabeza rapada: “Te pareces a Lobezno”, le decía y Zahera ironizaba “si por la zarpa. Es el chiste que le hacen a los gallegos”. Y, como el presentador no lo entendió, el actor añadió: “Vivo de esos chistes de drogas. ¿Qué droga no vendí yo en una serie de televisión? Vendí de todo en Sin tetas no hay paraíso. O siempre vendo droga o mato. Pero es mejor que te encasillen y que tengas trabajo”, aseguró.