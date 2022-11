Lydia Lozano aclara su ausencia en el 'Deluxe' de Al Bano: “A mi madre le dio un parraque”

Tras la entrevista a Al Bano en el plató de Sálvame Deluxe, con la sonada ausencia de Lydia Lozano, la colaboradora de Telecinco ha aparecido en Socialité para dar explicaciones sobre su ausencia. Lo ha hecho a través de una conexión en directo donde se ha mostrado vulnerable y enfadada con alguno de sus compañeros.

Lydia Lozano evitó su careo con Al Bano en el 'Deluxe': "Es una buena actriz"

Saber más

El cantante respondió en el plató del Deluxe al vídeo de la colaboradora mientras sufría una crisis de ansiedad con enorme dureza: “No entiendo lo que dice, pero creo que tiene la lágrima fácil, como si tuviera una fábrica interior, como el mes de marzo, en el que llueve todos los días. Ha hecho tanto daño que ya he olvidado todo. Que haga su vida, que tenga su éxito... pero que sea humilde y me olvide como yo me he olvidado de ella. Me parece que es una gran actriz”.

La periodista reapareció en el programa presentado por María Patiño, y junto a uno de los reporteros del programa afirmó que estaba “rota y devastada”. Tras ello, se dio la explicación de por qué la colaboradora no asistió a la entrevista del italiano: “Por la mañana decía que todo estaba bien, pero a las 18.00 horas, una llamada lo cambió todo. El equipo de dirección volvió a hablar con ella y estaba en estado de pánico, en una crisis de ansiedad que le impedía coger un coche y acudir al programa”.

“Yo ya me he perdonado a mí misma”

Lydia Lozano le agradeció a María Patiño su labor en el Deluxe: “Quiero decirte que muchísimas gracias porque le paraste en seco. Dijiste que todo lo que se había publicado después de 2003 no era mío y, en ese momento, él cambió de tema”, dijo entre lágrimas, y añadió: “Quiero dar las gracias a mi familia, porque estaba convencida en ir”.

Tras los agradecimientos, la colaboradora habló de la razón por la que no asistió a la entrevista: “No fui al programa porque a mi madre le dio un parraque de ver todo lo que había pasado el día anterior y me dijo que no me sentara porque me iba a utilizar. Y me dijo: 'No te sientes'”. Respecto a su decisión de no participar en la entrevista con el italiano, la colaboradora se mostró orgullosa: “Estoy feliz, ya anoche cuando vi de lo que iba el tema y cómo hablaba de mí...”, dijo, y añadió: “Lo tengo decidido, yo ya me he perdonado a mí misma, a mí no me va a perdonar un diablo como se hace llamar él, que se vaya a ver al Papá, que tenga las bendiciones del Papá, que yo ya me las he dado a mí misma”.

Visiblemente emocionada durante la conexión en directo con el programa de Telecinco, la madrileña dedicó unas palabras de reproche a su compañero Kiko Matamoros: “El viernes dijo que me encanta ser protagonista de la noticia. Pues ayer lo fui sin querer. Porque media entrevista fue con mi plano detrás, yo llorando, y él hablando pestes de mí”.

Después, añadió que ella no ha “ganado tanto dinero como se lo ha llevado él (Al Bano) hablando de este tema, que no dijo ni que no se pusieran las fotos de su hija, y las vio, y con la cabeza bien alta y me parece muy bien. Pero yo anoche, me quedé en mi casa y no gané un duro, entonces si no me siento soy una cobarde y si me siento soy una protagonista, a ver si se aclara Matamoros”.

“No siento nada por Al Bano, nada” aseguró Lozano, que concluyó así su intervención: “Él venía a hablar de Patricia Donoso y, nada más pisar suelo español, de quien habló fue de mí. Y cuando yo lo vi después del Mediafest a las 3 de la mañana, dije: 'este señor viene aquí a fustigarme'”.