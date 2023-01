Lydia Lozano se indignó con Patricia Donoso pero reconoció un polémico detalle sobre 'Sálvame'

Patricia Donoso y Lydia Lozano protagonizaron un intenso debate en el Deluxe este viernes 27 de enero. La bronca se desató por una pregunta que Donoso hizo a la tertuliana de Sálvame: “¿Por qué tu marido no me quiere? ¿Qué le pasa a Charlie contigo? Le ha dicho a unos amigos nuestros que se alejaran de nosotros”, le espetó sin previo aviso.

La periodista no daba crédito a lo que estaba escuchando. Negó por activa y por pasiva que su marido hubiera dado algún tipo de indicación a esos amigos que comparten con el matrimonio Donoso.

Lejos de darse por satisfecha, la entrevistada siguió señalando a Charlie: “No sé qué animadversión tiene con la gente de Sálvame, cuando tú perteneces a este universo. Y yo a Sálvame lo adoro”, defendió.

“Les dijo que no comieran con nosotros porque este mundo es muy oscuro, como si fuésemos algo raro. Y yo, que me considero del universo Sálvame, se diga lo que se diga, y estoy superagradecida con vosotros, me quedé a cuadros”, relató.

La tertuliana no salía de su asombro: “¡Cómo va a decir mi marido que es un mundo oscuro, cuando llevo 25 años en este mundo! ¡Es que es ridículo!”, estalló Lozano.

Sin embargo, Kiko Matamoros, que en todo momento apoyó la versión de la entrevistada, recordó a Lydia que su marido, en efecto, no es muy devoto del mundo de la televisión.

“Charlie siente rechazo por el universo Sálvame. Está harto de verte llorar cuando llegas a casa. Tú misma has reconocido aquí que Charlie nos cogió mucho rechazo porque te ha visto pasarlo mal. Eso lo has dicho aquí”, comentó su compañero.

Las palabras de Matamoros encendieron aún más a la madrileña: “¡Pues claro que Charlie no quiere que cene con vosotros ni que vengáis a mi casa!”, exclamó a voces. “Ha salido el gordo”, anunció Jorge Javier Vázquez mientras el público aplaudía el reventón de la polemista.

La situación no se quedó ahí. Fue a más durante una larga media hora. La amiga que comparten ambos matrimonios escribió a Lydia Lozano para desmentir que Charlie les hubiera recomendado que se alejaran de Donoso, pero esta se mantuvo firme: “Yo nunca miento”, dijo enfurecida y despotricando contra esta familia.