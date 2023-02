Lydia Lozano huyó del plató de 'Sálvame' para no estar con Jimmy Giménez-Arnau: “Si queréis, hoy no me pagáis”

Lydia Lozano se ha convertido, muy a su pesar, en una de las protagonistas de Sálvame en los últimos días. Y todo después de que un “testigo protegido” asegurara hace unos días que había visto a una de las tertulianas del programa, junto a su pareja, en un local de intercambio. Carmen Alcayde fue un paso allá y el miércoles señaló que esa tertuliana era la propia Lydia, pues le constaba que había ido una sola vez a uno de estos establecimientos con motivo de un cumpleaños.

Lydia Lozano y Carmen Alcayde, al borde de un ataque de nervios en 'Sálvame': "Por favor, que nos va a dar algo"

Más

Lozano entró por teléfono para desmentir que su relación con Charly fuese abierta, y para aclarar que solo fue una vez a celebrar el cumpleaños de una amiga, dueño del lugar. Y de paso, también para reprochar a Alcayde que diera su nombre, pues interpretó esto como una traición. De hecho, ambas se quedaron al borde del ataque de nervios durante su tensa conversación, que este jueves vivió un nuevo capítulo durante el primer encuentro entre ambas en el plató.

El tenso reencuentro de Lydia Lozano y Carmen Alcayde

Alcayde le preguntó a su compañera y amiga si será capaz de perdonarla algún día. Lozano respondió que sí, pues es una persona con “cero rencor”, pero que necesitaba unos días para hacerlo. Hasta entonces, la tertuliana optó por hablar de manera muy clara: “Jugaste a este circo que ni te va ni te viene, haber dado la cara por mí como yo la di contigo cuando te pasó lo que te pasó, yo te creí, di la cara por ti y ni dije ni si sí ni si no. Hay cosas con las que no se juegan ni por una silla ni por sueldo. ¡La amistad es sagrada, Carmen!”.

“Te pido perdón por lo que provoqué en ti, no por lo que hice. Porque yo estaba convencida de que era una coña”, se excusó Alcayde, qua añadió: “Yo no dudo que sea mentira, pero sabes que tú y yo hace mucho que ya no salimos...” La colaboradora pretendía calmar los ánimos, pero esta última frase encendió más si cabe a Lydia Lozano, pues la interpretó como si Carmen Alcayde insinuara que ya no salen juntas como amigas porque ahora Lydia prefiere irse con Charly a locales de intercambio de parejas.

“¿Tú sabes la burrada que acabas de decir? ¡Y he pedido tiempo! Pero creo que este tiempo se acaba a duplicar o a triplicar. ¡No quiero saber nada de ti después de lo que acabas de decir! ¿He dejado de salir contigo y ahora me voy de intercambios con Charly? ¿Pero tú te has oído?”, dijo una Lydia visiblemente enfadada.

Lydia huye de plató al descubrir al “testigo protegido”

Sin embargo, lo peor para ella no acabó aquí. Por si esto fuera poco, Sálvame dio paso al misterioso “testigo protegido”: Jimmy Gímenez-Arnau. “Ay, me voy”, dijo Lydia, que según vio a Jimmy se levantó y se fue del plató. “Cada vez que este señor se ha sentado en un plató a hablar de Charly, yo me he quedado en mi casa. Si queréis, hoy no me pagáis, ¿vale?”, dijo la tertuliana a David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez, añadiendo que Giménez-Arnau se había hecho “dos programas, una entrevista y un poli para hablar” de “su mejor amigo”, y que ella se quedó en casa sin cobrar. ¿Y ahora viene Jimmy a hablar de Charly y de mí? Yo me voy“.

“Nunca ha sido Charly mi mejor amigo, ¿eh? En la vida”, aseguró Jimmy, que sí reconoció es un buen amigo del que no tiene nada malo que decir. “¿Que es un gran chingón? Sí, pero nada más”, apuntó antes de decir que Lydia está “loca”. Todo animó aún más a Lydia a irse del plató. “Hay veces en la vida en las que hay que decir 'no'. No quiero que hable de Charly”, aseguró, ya en los pasillos de Telecinco, ante los infructuosos intentos de Jorge Javier para conseguir que volviera. Eso sí, al final el presentador se salió con la suya y logró que volviera antes de que abandonara por completo las instalaciones de la cadena.

Así las cosas, Lydia Lozano finalmente volvió a plató y coincidió con Jimmy Giménez-Arnau. Además, el programa permitió a la tertuliana que viera un vídeo inédito que habían preparado hablando sobre “el carácter de Charly enviando mensajes” para que decidiera si lo emitían o no. Y ella respondió que no: “Todo lo que hay en el vídeo se ha contado durante años aquí y hoy no me apetece que lo pongan. Si queréis mañana o el lunes, pero hoy no me apetece”. “Pues si no te apetece no se pone”, dijo Jorge Javier para zanjar el asunto.