Macarena Rey, sobre Patricia Conde y 'MasterChef': “Si no llevas bien las críticas no te metas en un talent”

La de Patricia Conde y MasterChef Celebrity fue, sin duda, una de las polémicas más agrias de 2022 a nivel televisivo. La actriz y presentadora vallisoletana tiró la toalla a las puertas de la final de la edición y se dejó perder para sorpresa de jueces y espectadores, antes de criticar con dureza al formato a través a través de una publicación en Instagram sobre la que fue haciendo añadidos y modificaciones durante los días posteriores a la emisión de la final.

Dirigiéndose a “la jefa”, en aparente alusión a Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia, Conde acusó a “los chicos de redes del programa” de “escribir cosas hirientes” sobre ella; apuntó a que le apagaron el horno durante la prueba de exteriores en la última gala; sugirió que se contratase a psicólogo para “que nos explique el porqué de las cosas”; e insinuó que dos compañeros de concurso habrían consumido drogas durante la grabación.

La productora del formato lanzó un breve pero contundente comunicado donde negaba las acusaciones, para luego enviar un burofax a la otrora presentadora de Sé lo que hicisteis, a la que avisaba con emprender acciones legales en caso de no retractarse. Pasados tres meses, es ahora Rey, quien se pronuncia de forma individual y responde de forma directa a la artista, a través de una extensa entrevista concedida a El Mundo.

“Lo de Patricia ha sido no entender el programa”

“Fue muy desagradable”, dice la productora sobre lo acontecido, antes de cuestionar la actitud de la famosa: “Hay gente que no debería concursar si no sabe perder. Es una regla básica”.

“Hay amigos a los que les ofrecemos participar en el Celebrity y lo rechazan porque tienen muy mal perder. Si no llevas bien las críticas no te metas en un talent porque aquí las vas a recibir. Es imposible que no te saquen tus defectos. Igual tú estás empalmadísima con la tarta que has hecho, pero compárala con la que hacen los otros... y pues no. No entender esto y que el Celebrity es para disfrutarlo, gozarlo y divertirse es equivocarse completamente”.

Por todo ello, considera que “lo de Patricia ha sido no entender el programa”.

“Cuando vienen aquí, todos piensan que hay partes de mentira”

Rey defiende la intensidad de formatos suyos como MasterChef: “Cuando vienen aquí, todos piensan que hay partes que son mentira. Y cuando empieza, ven el reloj, los cocinados y las valoraciones, se dan cuenta de que todo es verdad”, afirma la profesional que define los programas de Shine como “muy emocionales”: “Trabajamos con mucha gente y nuestro objetivo es cambiarles la vida. Esa es la clave del éxito, que esto que vivimos aquí es una realidad que traspasa la pantalla”.

Además de la respuesta oficial por parte de Shine Iberia, buena parte de compañeros y exparticipantes dando su opinión al respecto. en gran medida, los posicionamientos de exconcursantes del Celebrity fueron favorables a la productora. Fue el caso de Lorena Castell, ganadora de la edición, Manu Baqueiro, Nico Abad, Josie, Eduardo Navarrete, Anabel Alonso y Boris Izaguirre. Conde, en cambio, sí contó con el apoyo de Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', que concurrió en la cuarta edición, y de uno de los patrocinadores del programa, que daban valor a su versión sobre lo que podría haber ocurrido con el horno.

También los tres jueces del programa se pronunciaron tarde o temprano. Jordi Cruz fue el primero en manifestarse al respecto de forma escueta y, también, dura: “Yo no he visto la polémica, he visto un veredicto”. Más tarde, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez apostaron por mostrarse más conciliadores, sin dejar por ello de defender el formato.