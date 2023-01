La madre de Nacho Palau informa sobre su estado de salud: “El tratamiento te cura, sí, pero las secuelas te matan”

A finales de agosto, justo un mes después de la final de Supervivientes 2022, Nacho Palau anunció que se le acababa de diagnosticar un cáncer de pulmón. Después de varias semanas de intensas pruebas médicas, el que fuese tercer clasificado del reality de Telecinco dio la noticia a través de su cuenta personal de Instagram. Desde entonces, poco ha trascendido sobre su estado de salud. Hasta ahora, que su madre ha hablado para explicar cómo evoluciona la enfermedad.

Nacho Palau anuncia que padece cáncer de pulmón: "Me siento con ganas de vivir y superar esta enfermedad"

Lola Medina, madre del ex de Miguel Bosé, ha desvelado que su hijo ya ha acabado el tratamiento: “Le han dicho que la evolución es buena”, ha empezado diciendo en palabras a Pronto.

La madre de Nacho Palau habla de su estado de salud

“Espero que este año nos vaya todo mejor, porque el pasado fue terrible. Muy malo. Pero confío en que el 2023 sea mucho mejor. Todo pasa. Lo malo es que el tratamiento te cura, sí, pero las secuelas te matan. Es lo que hay, e intentamos afrontarlo los dos con serenidad”, declara la madre de Nacho Palau, que también ha padecido recientemente un cáncer pulmonar.

En junio de 2022, Lola Medina contaba en Diez Minutos cómo se encontraba: “Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia”, aseguró la mujer al citado medio.

Así anunció Nacho Palau su enfermedad

En agosto de 2022, Nacho Palau explicó en sus redes que “después de muchas pruebas médicas” le había sido diagnosticada dicha enfermedad, para la cual empezará “de inmediato” un tratamiento.

“Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad”, señaló el escultor valenciano en su post de Instagram, a través del cual agradeció las “muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente”. Seguidores que, asegura, van a ser “parte fundamental” en su recuperación.

“Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices”, concluyó Palau.