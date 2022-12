Mai Meneses repasó en 'Salvados' su peor época con el alcohol y las drogas: “Me metí en una depresión psicótica”

Salvados analizó este domingo en Bebo lo normal, su última entrega, la relación que tiene la sociedad española con el alcohol. Para ello, el programa de laSexta contó con la participación de varios rostros anónimos y famosos, siendo uno de estos últimos el de Mai Meneses. La cantante madrileña, conocida por su paso por OT 2 y por ser la voz de Nena Daconte, charló con Gonzo sobre la espiral de autodestrucción en la que entró cuando alcanzó las mieles del éxito en la industria musical.

“Era como un sueño que tenía en mi cabeza, que era vivir de la música, pero no tenía exactamente concretado el sueño. Y cuando llegó me pasó un poco de largo porque no me di cuenta. Los mejores años de mi vida profesional pasaron tan rápido y fue todo tan intenso que no me daba tiempo a vivir el día a día”, comentó la artista antes de poner nombre y apellidos a sus problemas.

“Bebía cada vez más y tenía la costumbre de fumar porros. Me empezaron a sentir mal, pero en vez de dejarlos seguía fumando. No me di cuenta y me metí en una depresión psicótica mezcla de todas las cosas. Acabé necesitando ayuda”, explicó.

“Me cargué un poco mi carrera”

De aquellos años, la cantante recuerda un episodio en concreto que marcó un antes y un después en su vida. Ocurrió en Murcia, después de una larga noche de fiesta tras un concierto. “Al día siguiente teníamos que volver a Barcelona y yo no me podía levantar de la cama de la resaca que tenía”, comenzó contando. Ante esta situación, su equipo de gira decidió dejarla sola en el hotel para que, cuando ella se encontrara mejor, cogiera un tren rumbo a la Ciudad Condal.

“Lo que yo lloré en ese tren” por “la soledad tan grande que sentía y cómo había terminado en esa situación”. “Ahí toqué fondo y pensé que algo tenía que cambiar en mi vida y algo tenía que hacer con ella. Decidí dejar el grupo, dejarlo todo, dejar Barcelona y volver a Madrid, a casa de mis padres, y como si tuviera otra vez 20 años, para que me cuidaran otra vez”,

“Sentía que tenía que alejarme de la música, porque cada vez que volvía a la música volvían todos los problemas de inseguridad, de autoestima, con el alcohol...”, añadió Mai Meneses, que estuvo cinco años “sin trabajar nada en la música”. Un tiempo que aprovechó para reconstruirse en “una Mai nueva sin esas inseguridades que ahora me permiten acercarme a la música de una manera más sana”.

“Me cargué un poco mi carrera (...) tenía que haber sido más sensata”, lamenta la cantante, que ahora se cuida mucho más a nivel físico. Sin embargo, su relación con el alcohol no ha terminado. “Está ahí. Tampoco le he dicho que no, pero por ejemplo, ya no fumo. Ahora bebo para divertirme, para ser un poco más chisposa, pero tampoco pienso que la otra Mai sea aburrida”.

Críticas a Rajoy y Feijóo por alabar el vino

A todo esto, el Salvados de este domingo también contó con la presencia de Javier Gómez Santander, expresentador de El Tiempo de laSexta y uno de los guionista de La casa de papel, y de Leire Pajín, exministra de Sanidad e Igualdad durante el final del Gobierno de Zapatero. Ambos comentaron, a propuesta de Gonzo, unas declaraciones del pasado de José María Aznar, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo fomentando públicamente el consumo de vino, aunque fuese con moderación.

“Es tremendo. Al final, los responsables políticos tenemos la obligación de lanzar mensajes ejemplarizantes”, aseguró Pajín. “Todos estos discursos nos chirriarían mucho más si cambiamos la sustancia. ¿Es diferente el efecto del alcohol al de la marihuana? No mucho. (...) Para nosotros, culturalmente la marihuana choca mucho más que el alcohol. O si lo cambiamos por tabaco, que también está mucho más integrado pero ya sabemos lo nocivo que es- Pero lo tenemos más interiorizado”, reflexionó a su vez Gómez Santander.