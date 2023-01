Makoke se enfada con 'Fiesta' por su hipnosis y Emma García lo zanja: “La responsable eres tú”

Fiesta mostró este domingo la hipnosis de Makoke realizada por el mentalista Jorge Astyaro. Sin embargo, la colaboradora no se mostró muy conforme con la manera de actuar del programa, que aprovechó la ocasión para introducir como cebo un vídeo sobre sus idas y venidas con Kiko Matamoros. Un gesto que enfadó a la tertuliana, quien no dudó en mostrar su malestar, lo que generó tensiones en plató con Emma García.

Ana Bernal-Triviño critica a 'Fiesta' por sus comentarios sobre el caso Alves: "No hay que intoxicar con bulos"

Más

Cuando la presentadora quiso dar paso al momento de la hipnosis cambiando de lugar en el plató, la colaboradora ya se mostró a disgusto con el hecho de haberse ofrecido a hipnotizarse. “Hay algunas veces que no se os puede hacer caso, como 'mira, vete a hipnotizar', y mira la que me habéis liado”, comentó.

“Que rebote tiene con el tema de la hipnosis”, apuntilló Emma García, que añadió lo siguiente: “Al final la responsable eres tú, porque la que ha accedido eres tú. A ti nadie te ha obligado”. Tras ello, ambas se cambiaron de zona del plató y el programa puso el vídeo a modo de cebo que contenía las discusiones entre Makoke y Matamoros.

Mientras la tertuliana veía las imágenes, su rostro dejaba ver el enfado, que acabó traduciéndose en su posterior comentario: “¿Qué tiene que ver esto con la hipnosis?”, preguntó visiblemente cabreada. “Es que no entiendo este cebo. Lo siento, yo a mi programa le quiero mucho, pero yo no entiendo qué tiene que ver esto...?”, continuó diciendo la colaboradora, que inmediatamente fue interrumpida por Emma García.

“¿Me dejas explicártelo? Porque has hecho una pregunta y yo te lo explico, luego ya si lo entiendes o no, ya lo hablamos”, comenzó diciendo. Tras ello, explicó que la razón era que durante la sesión de hipnosis había sufrido un bloqueo, y que el mentalista había comentado que podría deberse a su mala relación con Matamoros, ya que la colaboradora rehuía del tema.

Sin embargo, Makoke continuó en su línea y admitió que sus problemas con Kiko Matamoros ya estaban “canalizados”, por lo que seguía sin entender el porqué de ese vídeo que reconoció que le hacía daño. “Te guste o no, tú has hecho una pregunta, y yo te he respondido”, le dijo Emma García a la colaboradora en lo que parecía estar convirtiéndose una conversación sin salida.

La presentadora trató de continuar con el programa, y dar paso al vídeo de la hipnosis, pero una y otra vez la conversación volvía a la relación de la colaboradora con su expareja. Frente al modo de negación por el que estaba pasando Makoke, Emma García decidió avanzar.

“Makoke, escucha una cosa, ya nos lo has dicho. Lo que pregunto es, cada vez que hablemos de hipnosis y veamos el vídeo, ¿vas a repetir lo mismo?”, preguntó en un intento de continuar con el programa. “¿Alguien no se ha enterado de que a Makoke le ha tocado las narices la hipnosis?”, añadió la guipuzcoana dirigiéndose al público.

“No necesito enterrar ningún hacha de guerra”

Durante el vídeo de la hipnosis, la colaboradora siguió mostrando su malestar en el rostro. “Me considero una persona sana emocionalmente”, comentó Makoke evitando entrar en cualquier tipo de polémica con relación a Kiko Matamoros. “No necesito enterrar ningún hacha de guerra”, añadió.

¿Me ha llamado la atención que en un momento Jorge Astyaro te preguntase qué necesitas, y que dijeras 'respeto'?“, preguntó la presentadora, que recibió una respuesta general de la tertuliana: ”Claro, respetarse. Yo creo que es lo más bonito en todos. El respeto es la base de cualquier relación“, evitando así entrar en ningún charco en específico.

“¿Quieres otra sesión?”, preguntó la guipuzcoana en tono jocoso, recibiendo la negativa de Makoke que terminó por reírse. Viendo que la hipnotizada no quería hablar del tema de Matamoros, los tertulianos decidieron centrarse en otras cosas, como en lo bueno que le había traído la sesión.

“Es que me da pena porque este hombre es una persona que vale mucho, y que hace mucho bien a mucha gente, pero si te soy sincera a mí...”, comenzó diciendo Makoke a lo que parecía que iba a responder con un “nada”. Sin embargo, la colaboradora finalmente se animó a sacar cosas positivas de la experiencia.

“He sacado en positivo que volví a mi infancia. Estuve con mi padre y mi madre en la playa. De ahí me desperté y fue un momento supergratificante. Además, en la base de mi infancia tengo unos cimientos muy fuertes, y eso hace que lo demás me resbale”, continuó diciendo, recalcando la importancia de una buena infancia.

Amor Romeira aprovechó la contestación para dirigir de nuevo el tema a Matamoros, y la relación entre todos ellos, incluido sus hijos. Sin embargo, la colaboradora no entró en materia, y quiso aclarar una cosa: “Mis hijos han sido muy felices en su infancia también”.