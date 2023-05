Makoke y Javier Tudela, primeros famosos para '¡Vaya vacaciones!', el reality de Luján Argüelles en Telecinco

¡Vaya vacaciones!, el nuevo reality que prepara Telecinco para reforzar su programación veraniega, tiene a sus dos primeros concursantes. Por otro lado, dos viejos conocidos del universo Mediaset.

Se trata de Makoke y Javier Tudela, tal y como Sálvame ha desvelado este mismo miércoles, en boca de Kiko Hernández, aunque sin citar expresamente el título del espacio. La tertuliana de programas como Fiesta y Viva la vida, y su hijo, ambos con larga experiencia en formatos de telerrealidad del canal, sirven para dar por iniciado el casting de este formato, producido por Cuarzo Producciones (La isla de las tentaciones) que tendrá a Luján Argüelles como presentadora.

El fichaje permite, de algún modo, mantener ciertos dejes de lo que ha sido el universo Sálvame. La otrora azafata del Telecupón está enfrentada desde hace años a Kiko Matamoros, quien fue su marido. De hecho, este misma semana tanto ella como su hijo concedían una entrevista a la revista Lecturas con motivo de la inminente boda del colaborador de Sálvame con su pareja actual, Marta López-Álamo.

En la conversación para la revista, ambos ya indicaban que no iban a estar en España para cuando se celebrara el enlace. “No voy a ver su boda. No voy a estar en España. Además, no me interesa”, llegaba a decir.

'¡Vaya vacaciones!', el regreso de Luján a Mediaset

Tal y como explicó Mediaset hace escasos días, ¡Vaya vacaciones! contará con ocho parejas de famosos y se empezará a grabar en junio en República Dominicana. Cabe decir que la información inicial insinuaba que se trataba de parejas en plena relación sentimental, no dúos en sentido amplio como el de Makoke y Tudela.

En cualquier caso, lo único claro es que las ocho tandas de famosos convivirán en un hotel, sin que se haya concretado a estas alturas la mecánica. Eso sí, Mediaset avisa de que “habrá giros inesperados y, como en todas las vacaciones, situaciones imprevistas y numerosos momentos para el recuerdo, aunque nadie podrá predecir si serán buenos… o no tanto”.

En cualquier caso, ¡Vaya vacaciones! servirá para albergar el retorno de Luján Argüelles al grupo, donde ya pilotó formatos de entretenimiento tan conocidos como Granjero busca esposa (2008), ¿Quién quiere casarse con mi hijo? (2012) y Un príncipe para... (2013), entre otros.

Tras haber pasado por Telemadrid y Atresmedia, esta misma temporada la veíamos al frente de Brigada Tech, un programa para RTVE sobre digitalización que ha tenido un impacto muy limitado entre la audiencia. Dicho proyecto en la cadena pública le impidió fichar por Antena 3 para presentar la nueva etapa de Password, tal y como informó verTele en exclusiva. Ahora bien, esto ha permitido dejar vía libre para su reincorporación al grupo donde disfrutó de su mayor popularidad, y donde además volverá a presentar la nueva etapa del mencionado ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, ya en preparación.