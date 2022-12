“La mala pasada” que impidió a Carlos Sobera presentar 'Pesadilla en El Paraíso' (con sustitutos de última hora)

Solo una semana después de la ausencia de Lara Álvarez en El Debate de Pesadilla en El Paraíso por un enfriamiento, este domingo 11 de diciembre era Carlos Sobera el que no podía acudir.

En esta ocasión no era por problemas de salud, si no por un inconveniente de última hora que provocó la llamada de emergencia a Ion Aramendi para que ocupara su puesto en plató.

Así lo explicaba el “sustituto por una noche” mirando a los espectadores: “¡No soy Carlos Sobera! Estaba tranquilamente en Londres, venía para aquí y le han jugado una mala pasada los vuelos, las conexiones. Ya sabéis que ha habido mucho movimiento de viajes, de viajeros en todos los aeropuertos y el pobre se ha quedado atascado en Barcelona”.

Seguidamente, Aramendi subrayaba el buen estado de Sobera para no causar ninguna alarma: “Le mandamos un abrazo muy fuerte, igual llega a lo largo de la noche. Pero vamos, que está muy bien, no le pasa nada, simplemente que no llegaba”.

Minutos antes había sido Nagore Robles la que había arrancado el Debate en su franja de Mitele Plus, entre bromas sobre lo ocurrido con el presentador: “He hablado con el piloto del vuelo en el que viajaba Carlos, le he dicho que me quiero estrenar, así que ha salido tarde, llega un rato después y yo voy a presentar un ratito con vosotros en Mitele Plus”, aseguró entre risas.