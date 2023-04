Mamen Mendizabal presenta 'Anatomía de...', su nuevo programa en laSexta que llega ya y volverá en mayo

LaSexta ha presentado en la mañana de este jueves, con presencia de verTele, Anatomía de.... Se trata de su nuevo programa presentado por Mamen Mendizabal, un formato de investigación compuesto por 10 entregas en tono true crime que todavía no cuenta con fecha de estreno para sus emisiones regulares, pero sí para su primera entrega.

Mamen Mendizabal ya tiene fecha de estreno para 'Anatomía de...', que arranca a dúo con Évole

La cadena del grupo Atresmedia aprovechará, como ya se había anunciado, el escaparate que este domingo 16 de abril le da Lo de Évole con la entrevista a Yolanda Díaz para estrenar la primera entrega del formato que abordará la “estafa paralímpica” de la selección de baloncesto de Sídney 2000, a partir de las 21:30 horas.

Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento Atresmedia Television, desvela que el formato todavía no cuenta con fecha fija de estreno para las entregas regulares, tan solo que será “después del puente de mayo”. Ante la pregunta de la prensa sobre si volverá Salvados con alguna entrega puntual, y sobre si Anatomía de... ocupará ese hueco del prime time de los domingos, Ferreiro asegura que “no pueden concretar”, pero que “en principio su hueco natural sería ese”. Además, deja claro que el programa conducido por Gonzo “volverá”.

Según sus palabras, cabe esperar que el nuevo formato de Mamen Mendizabal se emita los domingos a partir de las 21:30 horas, aunque todavía no se haya determinado la fecha oficial de estreno de las emisiones regulares y de momento sólo vayamos a poder ver esta primera entrega el domingo.

El mayor fraude de la historia del deporte español. pic.twitter.com/vxL1G1VE8H — ANATOMÍA DE (@anatomia_tv) 10 de abril de 2023

Así es 'Anatomía de...' en laSexta con Mamen Mendizabal

El nuevo programa de investigación de la cadena será un formato de “true crime que nos cuenta hechos importantes de su momento, pero con la narrativa del paso del tiempo”. “Con un tratamiento de thriller vamos a descubrir verdades que no se sabían que eran así”, comenta Ferreiro.

“Una de las grandes virtudes es la calidad de las reconstrucciones, los testimonios, siendo muchos los que hablan por primera vez en televisión, y que Mamen sabe llevar a los entrevistados a terrenos donde nunca habían transitado”, ha añadido la directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia.

Para ella, es un formato que pretende “traer a la actualidad temas importantes que no tuvieron tanta repercusión como deberían”. Definido como “divulgativo, interesante y entretenido”, aseguran que el programa sorprenderá a los espectadores, “que irán descubriendo las historias sin saber cómo van a concluir”.

Serán casos del pasado que se contarán con “hechos probados, y con sentencias”, siendo esta una de las ventajas que permite el paso del tiempo, la existencia de una “sentencia probada que permitirá al espectador acercarse a lo que pasó”. Ya que según declara Ferreiro, todos tenemos el defecto de que “nos quedamos con las primeras noticias, y no con las conclusiones ni las sentencias”.

Los temas tratados

Los diferentes temas que analizará Anatomía de... no se han desvelado todavía. El primero, y único confirmado, es el del preestreno de este domingo, que tratará la “estafa paralímpica” de la selección de baloncesto de Sídney 2000. Además, Mamen Mendizabal ha revelado que también se pondrá sobre la mesa la crisis de los controladores aéreos que tuvo lugar en España en 2010.

“Vamos a hablar de los mayores bulos que pasaron en televisión. Por ejemplo, el de Ricky Martin, el perro y la mermelada, que se llevó hasta a juicio. Lo recorreremos”, comenta también la presentadora, advirtiendo que el programa desvelará la verdad sobre uno de los mitos más famosos del programa Sorpresa ¡Sorpresa!, que ya desmintió en su momento Concha Velasco, una de las presentadoras del formato después de Isabel Gremio.

“Lo hemos hecho a fuego lento y todo muy cuidado”, declara la conductora del programa, que asegura que el formato le permitirá “recorrer los últimos 25 años de la historia de España”.

RUEDA DE PRENSA DE @anatomia_tv |



🗣 @MamenMendi: "Es un programa que no puedes dejar de ver"



✅ ¡Este domingo estreno en @laSextaTV !



👉🏼 Con 'Anatomía de la estafa paralímpica', el escándalo de los jugadores españoles que ganaron el Oro en el Mundial Paralímpico de Sydney pic.twitter.com/W92mB6VIZ5 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 13 de abril de 2023

“Mi ADN está en el periodismo de investigación más pegado a la actualidad”

El formato está producido por Producciones del Barrio, la compañía de Jordi Évole, con la que Mamen afirma que tiene “una relación profesional muy sólida. Pensamos en la productora de Jordi por cómo trabaja, nos da una simbiosis perfecta”. De hecho, ambas han querido hacer hincapié en la “buena calidad” de los proyectos de la productora.

La presentadora espera lógicamente que el programa “tenga la máxima repercusión y que le guste a la gente”. Sobre la primera entrega, asegura que “se va a hablar después. Lo hemos elegido para entrar porque representa muy bien el formato y la narrativa que hemos elegido. Es un tema para todos los públicos, poco contado, con muchos giros, y que no todos terminaron de rematarse”.

“Estaba pendiente terminar de contar lo que pasó”, asegura. “En toda esta serie lo más difícil es encontrar a las personas que fueron protagonistas y vivieron los hechos. En el caso de Juan Pareja, yo estoy especialmente agradecida de que haya aportado su testimonio. Sin él no sabríamos el dolor que es una estafa como esta cuando llevas toda la vida preparándote para ello, para que luego te roben el equipo y hagan dinero a costa de las personas con discapacidad. Todas las personas que vinieron después han sufrido porque la disciplina no se ha vuelto a disputar. No era la primera vez que lo hacían, y vamos a descubrir quiénes lo hicieron”.

La presentadora también se ha pronunciado sobre lo que le ofrece este proyecto, y sobre la salud del periodismo de investigación: “Está en muy buen momento porque ha venido el true crime, que ha llegado para quedarse y ha aportado una vuelta. Aquí en la cadena tenemos varios, y siguen”. “Es un buen momento, el periodismo de investigación permite ver otros registros”, añade.

Admite también que su “ADN está en el periodismo de investigación más pegado a la actualidad. Muchos de los temas que he contado los he recorrido cuando era joven”. Momento en el que ha recordado su trabajo en Encuentros inesperado, aunque encuentra más “satisfactorio este trabajo”.

Un oro hecho de barro. pic.twitter.com/H8DPAQ03a9 — ANATOMÍA DE (@anatomia_tv) 13 de abril de 2023

'Anatomía de la estafa paralímpica': detalles del primer programa

La primera entrega, Anatomía de la estafa paralímpica, analizará la historia del fraude deportivo que tuvo lugar en el año 2000, donde la selección española de baloncesto para personas con discapacidad ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Sídney. Sin embargo, de los doce jugadores, solo dos tenían algún tipo de discapacidad.

Mamen Mendizabal hablará con los protagonistas para descubrir la verdad detrás de lo ocurrido. Desde los que destaparon el fraude, como Javier Vega, entrenador del CB Alcalá, a los periodistas que lo investigaron desde la revista Gigantes como Antonio G. San Martín y Quique Peinado. Además, del Comité Paralímpico Español, que puso en marcha una comisión liderada por Miguel Sagarra, su secretario general. En el programa se descubrirá que este no fue el primer engaño.

En la misma línea, se buscará al culpable. Todos los entrevistados coinciden en señalar a Fernando Martín Vicente, entonces presidente de la Federación de Deportes con Discapacidad Intelectual. Además, el formato entrevistará a Juan Pareja, uno de los dos únicos integrantes de aquella selección que sí tenían discapacidad. Revelará detalles del fraude, del trato de sus compañeros de equipo y de sus entrenadores.