María Casado defiende la “mente abierta” de 'Las tres puertas' para entrevistar al torero Andrés Roca Rey

Entre los invitados de Las tres puertas de este miércoles 8 de marzo en La 2 destacó el torero Andrés Roca Rey. La entrevista, en un momento de división en torno a la tauromaquia, estuvo marcada precisamente por este debate, lo que llevó a que también María Casado se pronunciase sobre la idoneidad de contar con el diestro.

Así lo dejó claro la periodista antes de dar por concluida la conversación, donde se antepuso a las futuribles críticas o comentarios que pudiera recibir el espacio por dar hueco a un matador. “Este programa, independientemente de las profesiones de cada uno y, como dices tú, de las críticas, es lo suficientemente de mente abierta como para recibir a gente de todo tipo, de todo tipo de profesiones, y para que tengamos esa libertad de charlar y compartir un ratito como este”, dijo la presentadora a su invitado, para quien fue “un gusto” charlar con ella.

Roca Rey aseguró entender las críticas a la tauromaquia

Lo cierto es que, como decíamos, Roca Rey habló de las críticas a la tauromaquia y de aquellos que abogan por su desaparición. El hispano-peruano, calificado por Casado como “el torero de moda”, dijo sentirse molesto con que los cierres de plazas o la reducción del número de festejos sea “algo político” y defendió que su profesión es “una tradición con mucha historia”. Ahora bien, también dijo comprender a quien no lo ve así.

“Es un mundo que crea un poco de polémica. ¿La entiendes?”, le preguntó la profesional de RTVE. “La entiendo”, confesó él, que pidió “un poco más de respeto de los antitaurinos hacia los toreros, los aficionados y ganaderos”. “Creo que muchas veces se pasan un poco con los insultos, defendiendo a un animal y deseando la muerte a las personas”.

Aún así, el aseguró: “Yo les respeto a ellos y de una forma u otra los entiendo. Es un espectáculo duro, muy de verdad. Lo entiendo [las críticas], porque la sociedad de hoy en día le quiere dar la espalda a la verdad y a la muerte. Y cuando quieres darle la espalda a algo verdadero sufren las profesiones”.

“Es un arte bello para algunos, inentendible para otras personas. Entiendo al que no le gusta, pero no me gusta que los políticos se pongan en contra por generar más votos”, agregó a ese respecto.