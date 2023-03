María Casado revela el problema de salud que le apartó “mes y medio” de la pantalla: “Me preocupé”

María Casado abrió este jueves 1 de marzo Las tres puertas de La 2 a tres nuevos invitados. Una de ellas fue Nina, con quien la presentadora habló de distintos temas profesionales y personales, y ante la que quiso desvelar un problema de salud que la mantuvo un tiempo apartada de la pantalla.

Tras cuestionar a la entrevistada sobre el cuidado de la voz, herramienta de trabajo de artistas y también de comunicadores, la periodista relató un asunto médico que tuvo en el pasado, y que “le preocupó”. “¿A mí sabes lo que me pasó una vez? Me quedé sin voz trabajando en la tele, y me tiré como un mes y medio sin poder hacer pantalla”, comenzó contando Casado, sin revelar qué programa presentaba entonces.

“Me preocupé”, admitió la presentadora de Las tres puertas, que añadió: “Mirándome con un buen médico me dijo que tenía hematomas en las cuerdas vocales. Yo dije, ¡pero qué barbaridad! Imagínate como debí forzar la voz en aquella época...”.

Nina, que por su profesión es una experta en estos asuntos, puso en valor el esfuerzo que realizan los presentadores diariamente: “Lo que hacéis los comunicadores hablando es mucho más exigente que lo que hacemos nosotros cantando. Yo mañana haré una función que dura 2 horas y diez, pero lo hago debidamente amplificada”.

“Hay algunas condiciones medioambientales que no ayudan, pero mis condiciones de trabajo son un poco mejores que las vuestras. Utilizáis la voz muchas más horas, y si eso te sucedió en un proceso de laringitis mal curada y sigues hablando, eso es terrible...”, aportó la artista, a la que recientemente hemos visto como presidenta del jurado del Benidorm Fest en TVE.