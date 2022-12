María Escoté responde a Patricia Conde sobre 'MasterChef': “Yo no he visto las drogas por ningún lado”

Cada vez quedan menos concursantes de MasterChef Celebrity 7 por pronunciarse sobre la polémica de la edición en torno a Patricia Conde. Ahora le ha tocado el turno a María Escoté. La diseñadora, finalista de la edición, ha sido contundente al afirmar que no tiene ningún tipo de relación con la actriz, pese a la buena sintonía que parecían tener durante el concurso, tras los acontecimientos de la última gala.

“Yo durante el programa tuve muy buen relación con Patricia. De hecho, mientras se ha estado emitiendo hemos tenido muy buena relación. Esto ha sido así hasta el final, cuando ella se ha sentido de esta manera y ya no tengo relación con ella”, reconoce la que fuera juez de Maestros de la costura a Gtres, y recoge 20minutos.

“Yo no he visto las drogas por ningún lado”

“No sé lo que le ha pasado y como tampoco ha acabado de explicarlo...”, agrega, refiriéndose a las acusaciones que la otrora presentadora de Sé lo que hicisteis realizó contra el programa después de emitirse la primera mitad de la final. Recordemos que cuestionó que lo que se veía en pantalla fuera real, sugiriendo que le apagaron el horno durante la prueba; y tras quejarse de los comentarios “hirientes” del equipo de redes del talent show, también insinuó que dos concursantes de la edición consumieron drogas durante las grabaciones.

Sobre esto último, de forma particular, contesta Escoté. “Es un tema que a mí no me interesa. Es un programa de personas adultas. Evidentemente, yo no he visto las drogas por ningún lado, pero es que ni me importa ni me interesa. Yo creo que cada persona es responsable y tiene que hacer con su vida lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar a nadie”.

“Estamos todos en la misma línea”

De acuerdo a la participante, que como tenía vinculación previa con Shine Iberia a través del menciones Maestros de la costura, la mala experiencia que dice haber vivido Conde no es extensible a la del resto del elenco: “Creo que mis compañeros de esta temporada [y yo] estamos todos en la misma línea”.

“Todos nos llevamos muy bien y estamos de acuerdo en que lo hemos pasado muy bien, de que es un programa en el que se nos ha tratado superbién y nos hemos sentido muy a gusto”.

Todos los concursantes que se han posicionado

Escoté se suma a Lorena Castell, Manu Baqueiro y Nico Abad, todos ellos de la séptima edición que han opinado en público sobre Conde. También hay que añadir a exparticipantes como Josie, Eduardo Navarrete, Anabel Alonso y Boris Izaguirre, que se significaron en favor de MasterChef y en contra de Conde, y como Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', que concurrió en la cuarta edición, y sí apoyó a la artista.

También los tres jueces del programa se han pronunciado: Jordi Cruz fue el primero en manifestarse al respecto de forma escueta y, también, dura; mientras que Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez han apostado por mostrarse más conciliadores, sin dejar por ello de defender el formato. Entre tanto, Shine Iberia mandó un burofax a la concursante díscola para avisarla de que emprenderá acciones legales si no se retracta.