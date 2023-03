María del Monte habló de lo que ocurrió tras su discurso en el Orgullo, de Isabel Pantoja y solo dejó una pregunta sin contestar

Lo de Évole entrevistó a María del Monte, este domingo 12 de marzo, en una entrega en la que ella hasta se quitó el reloj por no querer poner tiempo a su charla. Durante la cita, ambos hicieron autocrítica y confesaron facetas privadas que no habían transmitido antes.

Mientras Jordi Évole explicaba que de alguna manera siempre había sentido el “folclore con un punto de desprecio”, ella admitía haber sido una folclórica “atípica sin tacón, sin ir pintada como una puerta, sin ir peinada de peluquería, sin rabillo del ojo, sin ser antigua, ni recatada”.

Y hablando de folclóricas, hubo una tercera protagonista en la entrevista: Isabel Pantoja. Desde que María del Monte empezó a recordar sus inicios en la música, la de Cantora estuvo presente, de forma más directa o indirecta. “Cuando saqué mi primer disco, reapareció Isabel con la misma compañía y se volcaron en el marketing de su 'Marinero de luces'. Era normal, confiaban en que les iba a dar más dinero”, ya que era su retorno tras la muerte de Paquirri, recordó.

Pero lejos de considerarla competencia, su amistad fue tan conocida que la invitó a su programa de televisión. Algo que Évole señaló como inteligente movimiento para atraer audiencia, pero ella no lo vio así: “Era un programa en el que se cantaba, y esta persona era cantante. Claro que tenía su morbo”. Momento en el que Jordi le preguntó por qué creía “que despertaba tanto morbo esa hipotética relación” y ella se negó a alargar el tema: “No sé pero tampoco voy a hablar más de esto”.

Preguntada por la “agresividad de la prensa rosa” que vivió en esos momentos: “Lo viví regular. Hasta entonces vivía con un desconocimiento absoluto hacia ese mundo. Había vendido muchos discos, tenía muchísimo trabajo, pero jamás había tenido a fotógrafos persiguiéndome. Lo llevé como pude, cambió mi tranquilidad. Mi libertad”, lamentó.

Y también confesó las cifras que le llegaron a ofrecer por hablar de Isabel Pantoja: “Renuncié a mucha pasta, no te vayas a creer que no es tentador contar ciertas cosas, prestarte a ciertas cosas... Me llegaron a ofrecer hasta 300.000 euros. Pero me negué porque quería seguir controlando mi vida”.

Para finalizar explicando que en algún momento de su carrera le recomendaron aparecer en compañía masculina: “Me propusieron hacer un reportaje ficticio con un hombre. Y es que la homosexualidad también ha tenido siempre mucho toque machista. Las mujeres lo hemos tenido más difícil en todos los sentidos”, reflexionó.

El discurso del Día del Orgullo y la política en su vida

El pasado mes de junio, María del Monte fue la pregonera del Orgullo en Sevilla. En su discurso, la cantante se reconoció como “una más del colectivo”, ante el aplauso del movimiento LGTBIQ+ andaluz. Algo que provocó que al día siguiente recibiera “más de 2000 mensajes de whatsapp, empezaron a llamarnos gente. Era algo que a mí no me sorprendía y no esperaba que a la gente le sorprendiera tanto. Porque para mí no era tan relevante. Señal de que hay que seguir trabajando”, concluyó.

No fue la única consecuencia de su discurso: “Es verdad que muchas de las personas con las que hemos coincidido después de ese día se han dirigido a ella sabiendo quién es. Por ahí sí noto que la gente está más relajada, ahora tenemos más libertad”. Aunque aseguró que “jamás he estado escondida de nadie”.

Por lo que advirtió a los partidos políticos que “uno no sabe las inclinaciones que van a tener sus hijos. La gente que procure luchar por los derechos de las personas, porque a lo mejor los que eliminen derechos están eliminando los de sus hijos”. Y hablando de política, Évole le preguntó si alguna vez le habían hecho alguna oferta desde un partido: “Una vez me ofrecieron ir segunda de lista en el PSOE. No me costó decir que no. Tengo claro que no es para lo que he venido a este mundo”, zanjó.