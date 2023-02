María Patiño aplaude a las mujeres que denuncian acoso y revela un caso propio: “No tuve el valor de contarlo”

Las denuncias por agresión sexual en los Premios Feroz han servido para poner en primera línea la problemática sobre el acoso en los medios y televisiones, con diversas personalidades pronunciándose públicamente. María Patiño, en Sálvame, ha aprovechado la oportunidad para poner en valor la valentía de las mujeres que denuncian y ha revelado haber vivido en el pasado una situación “bastante lamentable” en los comienzos de su carrera profesional.

Bibiana Fernández cuenta su experiencia en los Premios Feroz y su conversación con Jedet tras la agresión sexual

Más

El magacín de Telecinco había recogido unas declaraciones de Paula Echevarría en un evento reciente en la que la jueza de Got Talent celebraba que se empiece a poner el freno a esta clase de situaciones. “Hemos tenido que tragar mucho en este sentido”, afirmaba la actriz.

“No tuve el valor de contarlo”

Tras escuchar sus palabras, la colaboradora del programa tomó la palabra y relató su propia vivencia: “Yo hace años viví una situación que la sabéis mis mejores amigos, que no voy a contar, porque si en su día no tuve valor de contarlo no lo voy a hacer ahora”.

Aún así, y sin dar detalles, sí quiso poner su propia reacción como ejemplo: “No tuve capacidad de reaccionar porque estaba empezando en la profesión, porque la persona era una persona importante”. Del caso en cuestión, dijo, tienen constancia algunos rostros de Sálvame como el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, y colaboradoras como Gema López.

“Me parece sumamente lamentable”

“Cuando escucho que parece que hay moda y que las mujeres nos hemos venido arriba para denunciar lo que es acoso, me parece tan sumamente lamentable”, agrega la periodista del corazón, que manifiesta su admiración por “esas mujeres que, por lo que sea, empiezan a tener el valor de denunciar algo que simplemente creen que no se lo merecen”.

“Como no he tenido ese valor, por ese miedo a sentirme señalada, por miedo a perder mi trabajo... Cuando veo que hay una sociedad que de repente las señala diciendo que eso ha pasado toda la vida… ¡Me parece indignante!”.