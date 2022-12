María Patiño culpa a Cristina Porta de los “ataques brutales” que recibe en las redes

María Patiño sospecha que Cristina Porta está detrás de los “ataques brutales” que ella y algunos de sus compañeros está recibiendo en las redes sociales desde que la concursante de Secret Story se ha convertido en tertuliana de Sálvame.

“Sé cómo te mueves a nivel digital y eres la única que puedes pararlo”, le dijo este viernes durante la emisión del programa. Patiño aseguró que un experto en redes sociales le había explicado cómo se organizan estas campañas de acoso: con cuentas falsas que difunden multitud de mensajes con “humillaciones” y crean tendencias.

“Eres la única que puedes pararlo”, le espetó muy seria antes de advertirle con tomar algún tipo de medida si Porta no frenaba los ataques de estas cuentas que están “organizados” por ella.

“No me importa una crítica o que le caiga mal a un seguidor tuyo y me diga que soy enana, pero si bendices alguna vejación hacia mi persona de esas personas que te siguen y crean tendencias en las redes, de la misma manera que actué contra un ser que ya no está con nosotros, y sabes a quién me refiero, no tengo problema en actuar contra ti”, continuó visiblemente molesta por este peliagudo tema que le trae de cabeza.

“¿Y yo qué culpa tengo de las opiniones de los demás?”, le preguntó la nueva tertuliana, sorprendida por las acusaciones de la presentadora. “Sé cómo te organizas”, insistió Patiño. “Conozco a una persona que está metida de lleno en el mundo digital y puedo probar lo que estoy contando. Tú tienes derecho a hacerte un nombre y a luchar por esta profesión sin que nadie te juzgue, pero yo tengo derecho a no pagar un peaje por ser crítica contigo”, argumentó la veterana periodista de Telecinco.

“Tú tienes una serie de consignas y creas tendencias para machacar a la persona de turno. Esto es tan fuerte que me he puesto seria con el programa porque, de la misma manera que yo no voy a permitir que a ti te insulten, tú tienes que condenar públicamente las vejaciones que recibimos de esa gente que te sigue”, le exigió.

Porta se desvinculó del tema en cuestión: “Yo no organizo absolutamente nada. Eso sí que me enfada. La gente es libre de opinar y yo siempre condeno el insulto”.