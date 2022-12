Patiño discute con la dirección de 'Sálvame' por dar voz a 'El Yoyas': “Voy a decir algo en contra de este medio”

María Patiño ha alzado la voz en Sálvame contra las decisiones de su propio equipo. A la presentadora no le gusta que el programa esté aireando las declaraciones de Carlos Navarro 'El Yoyas', que está en busca y captura tras ordenarse su ingreso en prisión por los malos tratos que ejerció contra su mujer.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado todavía no le han detenido, así que los medios de comunicación están retransmitiendo con todo lujo de detalles la huida del que fuera concursante de Gran Hermano.

La cobertura está siendo especialmente intensa en Sálvame, donde Patiño se quejó este viernes por la línea editorial que se está teniendo al respecto. La periodista hizo una advertencia a los responsables del programa después de que se emitiera un vídeo en el que se daba voz a El Yoyas con fragmentos de las entrevistas que ha concedido a otros medios para presentarse como un buen padre, negar las acusaciones y justificar su huida.

Al acabar el vídeo, Patiño tomó la palabra. “Voy a decir algo que va en contra del sitio en el que estoy, que es un medio de comunicación. Los medios no podemos contribuir a seguir ejerciendo la violencia de género dándole voz a este señor”, declaró muy seria en un plató que enmudeció durante unos instantes.

En ese momento, Patiño comenzó a soltar palabras inconexas, quizás porque alguien le estaba hablando por el pinganillo, posiblemente para reprocharle que hubiera cuestionado las decisiones que se toman en el magacín que produce La Fábrica de la Tele.

Pero ella insistió: “Acabamos de hacer algo que, según mi forma de ver la vida, creo que no deberíamos hacer. Creo que deberíamos de buscar a este señor, pedir ayuda ciudadana, pero no me puedo callar algo que es de justicia y sobre lo que todos pensamos lo mismo”, agregó indignada.

El alegato de Patiño acabó ahí. Aparentemente ya no hubo respuesta de la dirección de Sálvame, pero Gema López tomó la palabra para lanzarle un capote a su compañera: “Él está gozando con esta publicidad. Lo que busca es un altavoz para proclamar una justicia que la Justicia no le ha otorgado. Busca una justicia mediática y colaborar con él es muy peligroso”, opinó la tertuliana.