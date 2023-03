María Patiño cuestiona una noticia de 'Socialité': “Me apena que le pisemos los talones”

María Patiño mostró este sábado su desacuerdo con una información de Socialité, el programa que presenta cada fin de semana en Telecinco. La periodista llegó a interrumpir la emisión para dejar clara su postura.

El magacín que produce La Fábrica de la Tele había preparado un vídeo sobre Pablo Urdangarín, hijo de la infanta Cristina y sobrino del rey Felipe VI. El joven ha sido fotografiado mientras se besaba con una chica en una tienda de ropa, por lo que Socialité, que hace unos días ya informó de este asunto, se dispuso a mostrar las imágenes que vendrían a confirmar el noviazgo.

Pero a la presentadora del magacín no le hizo mucha gracia que se fuera a tratar este tema, así que, tras pedir permiso a su director, hizo un pequeño manifiesto para, en cierto modo, desvincularse de esta decisión editorial.

“Esto que les voy a decir no estaba previsto y no sé si mi director me va a dejar”, comentó antes de que su jefe le diera luz verde.

“Vamos a hablar de Pablo Urdangarín y me da tanta pena... Yo me dedico a esto y considero que durante muchos años he informado de las aventuras sentimentales de gente joven, pero no sé por qué esta me provoca muchísima ternura y me da mucha pena que le estemos pisando los talones. Esta es mi opinión y ahora les voy a contar la información”, expresó Patiño.

Después contó la noticia tal y como estaba escrita en el guion, pero se permitió hacer algunos apuntes personales con los que de nuevo cuestionaba que se tratara de un hecho noticioso: “Pablo Urdangarín tiene una amiguita especial. ¡Pues lógico, yo tendría más de una! Pero lo cierto es que el nieto del rey se encuentra con los ojos de la prensa encima. Ay Pablo, yo te adoptaría. Haz lo que te dé la gana”.