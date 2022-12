María Patiño, eufórica al descubrir que aparece en un videoclip de Mariah Carey

Los Reyes Magos han pasado antes de lo previsto por el plató de Socialité. Este domingo, la presentadora del programa, María Patiño, se volvió eufórica al comprobar que aparece en un videoclip de Mariah Carey.

La periodista apareció en pantalla sosteniendo su móvil, como si estuviera comprobando que, efectivamente, en el videoclip de Joy to the world aparece una mujer que, si no es ella, se le parece bastante.

“¡No me o puedo creer! Se lo juro, salgo en un videoclip de Mariah Carey y no es un montaje de nadie”, exclamó histérica mientras miraba la pantalla del teléfono.

El vídeo al que se refiere Patiño contiene imágenes de la gira que la artista estadounidense llevó a cabo en 1994. Un tour con el que hizo escala en Madrid, donde fue recibida por miles de fans y decenas de reporteros que la siguieron por toda la capital.

En el minuto 1'20'' de ese video aparece una mujer que, según dice la periodista, es ella misma aunque con bastantes menos años. Antes de ser presentadora, Patiño fue reportera, por lo que cabe la posibilidad de que le tocara cubrir aquella visita de la cantante.

Pero su involuntario cameo es fugaz, apenas dura un 'nanosegundo', como diría Tamara Falcó.

En cualquier caso, para la presentadora de Socialité ha sido motivo de alegría: “¡Salgo en un vídeo de Mariah Carey!. Así de fuerte todo. ¡Ay qué emoción! Creí que era un montaje de estos que hacen con las caras de la gente de la tele... pero no, salgo ahí”, comentó riendo mientras agitaba el guion del programa.