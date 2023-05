María Pombo revela la inocentada nunca emitida por TVE, que rompió su ilusión de dar las Campanadas

La presencia televisiva de la influencer María Pombo ha ido en aumento en el último par de años, y especialmente tras su paso por El desafío. Con su popularidad en auge, no era de extrañar que hubiera sido de interés para diferentes programas, y que incluso ella acabara haciéndose ilusión con el alcance de esos proyectos. Así lo ha reconocido en su visita al plató de Martínez y Hermanos, donde revela que fue objeto de una broma en la que creyó a pies juntillas que querían contar con ella para dar las Campanadas en TVE.

Durante la ronda inicial de preguntas comprometidas a sus invitados, Dani Martínez sonsacó a la empresaria que fue víctima de una inocentada de Inocente, inocente. Ahora bien, la broma “no se llegó a emitir, porque fue tan grave...”.

Le “propusieron” quitar el puesto a Anne Igartiburu

De acuerdo a las fechas, debió de ser en 2018 ó 2019. “A mi representante y a mi hermana mayor les pareció superbuena idea hacerme una inocentada de TVE. Llamaron y se compincharon con ellos”, contó. La broma consistiría en ofrecerle un gran trabajo. “Yo no había hecho nada de televisión. Era una cosa muy novedosa, pensaba que no iba a haber quien me parara”, decía sobre el momento en que sucedió todo.

“Me dijeron que a las Campanadas querían darles un toque juvenil, y que estaban pensando en decirle a Anne Igartiburu que ella ya no iba a volver a dar las Campanadas, y que las empezaría a dar yo con el del Grand Prix, Ramón García”. Según recuerda, desde la cadena pública le pidieron cautela antes de comunicar nada, con la excusa de que Anne aún no había sido informada de que “una chica de 24 años le iba a quitar el puesto”.

“Me quedé sin ramo ni nada”

No contaban desde el programa o su entorno con que iba a decir que sí: “Mi representante pensaba que iba a decir que no porque me daba pánico escénico, pero yo dije: 'Madre mía, este es el sueño de mi vida. ¡Qué pasada!'. Estaba llorando de la emoción”, continúa relatando. Y pese a que le habían prohibido revelar la supuesta oferta a nadie, Pombo no dudó en comunicárselo a sus padres de forma inmediata. “Ahí empiezan a ver mi repre y mi hermana la gravedad del asunto”.

“La broma era que Anne me iba a traer un ramo de flores y a decirme que era broma. Lo gracioso es que digas: 'Menos mal, era una broma'. No que te den un ramo y que te vayas a tu p... casa”, reía mientras lo contaba. En efecto, estaba previsto que al día siguiente tuviera lugar la grabación de un falso spot que serviría para reventar la broma. La representante y la hermana de Pombo pidieron entonces ayuda a su pareja, Pablo Castellano, para comunicarle a esta que todo había sido un engaño sin mala fe y que no había salido como preveían.

“Me lo dijeron, me puse a llorar, diciendo: 'Os habéis reído de mí'”, terminó Pombo su relato. “Me quedé sin ramo ni nada”, contó. Martínez aprovechó entonces para jugar a hacerle otra inocentada a Pombo: le anunció tras escuchar la anécdota que Anne Igartiburu estaba presente para ofrecerle aquel ramo de flores que no recibió en su día. Tras largos aplausos, todo fue, una vez más, una inocentada.