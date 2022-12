María Zurita también niega las acusaciones de Patricia Conde sobre 'MasterChef'

María Zurita también se desmarca de los polémicos comentarios de Patricia Conde sobre MasterChef Celebrity. La empresaria, séptima expulsada en la última edición del programa, ha puesto en entredicho las acusaciones de su compañera y ha trasladado su “apoyo” a la productora, Shine Iberia.

Aunque ha evitado entrar en detalles, la prima del rey Felipe VI sí ha querido dejar claro de qué lado está. Conde sugirió que lo que se veía en pantalla no era real, dio a entender que alguien del equipo le había apagado el horno durante una prueba, e insinuó que dos concursantes consumieron drogas durante las grabaciones.

Preguntada al respecto por Chance de la agencia Europa Press, Zurita ha cuestionado las palabras de la que fuera su compañera. “Yo apoyo a la productora. No he visto nada de lo que ha dicho y no estoy de acuerdo con cómo ha hecho las cosas, pero allá cada uno con su vida. Habla de cosas que no son ciertas, pero cada uno es dueño de sus palabras y de lo que escribe”, ha declarado.

Todos los concursantes que se han posicionado

Zurita se suma a María Escoté, Lorena Castell, Manu Baqueiro y Nico Abad, otros de los concursantes de MasterChef Celebrity 7 que han opinado en público sobre Conde.

También hay que añadir a exparticipantes como Josie, Eduardo Navarrete, Anabel Alonso y Boris Izaguirre, que se significaron en favor de MasterChef y en contra de Conde, y como Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla', que concurrió en la cuarta edición, y sí apoyó a la artista.

También los tres jueces del programa se han pronunciado: Jordi Cruz fue el primero en manifestarse al respecto de forma escueta y, también, dura; mientras que Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez han apostado por mostrarse más conciliadores, sin dejar por ello de defender el formato.

Entre tanto, Shine Iberia mandó un burofax a la concursante díscola para avisarle de que emprenderá acciones legales si no se retracta.