Maribel Verdú reveló en 'El Hormiguero' que no sabía quién era 'The Flash' antes de la película: “Yo soy de Superman”

Maribel Verdú ha saltado al universo cinematográfico DC como Nora Allen, la madre de The Flash. La actriz española ha pasado por El Hormiguero para hablar de esta nueva experiencia en Hollywood, aunque reconociendo algo de antemano: desconocía por completo al personaje de cómic.

“No es que no me encanten [los superhéroes], es que The Flash yo no sabía bien quién era. Yo era de Superman y de Batman”, reconoce. “El director me tuvo que contar quién era”, añade en alusión a Andy Muschietti, el realizador responsable de esta adaptación cinematográfica del personaje.

“Ahora ya sé cuál es mi superpoder... Y es que puedo dar a luz a superhéroes”, bromeó la madrileña. En palabras de Pablo Motos, es “la que provoca todo el jaleo”, pues hay que recordar que el asesinato de Nora es el desencadenante de que Barry quiera rehacer el pasado para salvarla.

Recibió la oferta rodando 'Ana Tramel' para RTVE

Verdú recalcó que, aunque no sabía quién era “El Relámpago humano”, desde niña soñaba con ser como Superman, lo que derivó en un importante trastazo. “Quería volar... Me tiré de una silla”. Cuenta que le dejó una cicatriz en la nuca que aún distinguen en los departamentos de peluquería de sus rodajes. “Me abrí de cabeza. Me tiré entre la cocina y la terraza de la cocina, donde había un hierrito. Fue uno de los disgustos múltiples que le di a mi madre en toda mi infancia”.

La oferta de The Flash le llegó en el último día de rodaje de Ana Tramel, emitida por RTVE. “Estábamos en la hora del bocata”, rememora sobre el momento en que recibió la llamada de su representante. “Cuando me llaman de fuera, me hago pequeña, y siempre digo que no”. Sin embargo, la insistencia de su representante y la conversación con Andy Muschietti. “Teóricamente la madre de The Flash es de Iowa. ¿Qué hace una latina ahí? Y Andy me dijo que quería mis ojos para el personaje”.

Durante la experiencia, Verdú contó con un amuleto en forma de figura Funko de Flash, un obsequio de una buena amiga, la actriz Carmen Ruiz, que también llevó al plató de Antena 3.

Maribel, por otro lado, también se abrió y contó qué haría si pudiera intentar cambiar el pasado como persigue Flash: “Querría recuperar a mi hermana melliza”. “Yo tengo dos hermanas gemelas, pero yo era melliza. Pero el embarazo no llegó a buen puerto, y nací solo yo. Me hubiera fascinado que mis hermanas fueran gemelas y yo melliza y tener a la otra”.