Mario Vaquerizo, tras ser comparado con Vargas Llosa en 'MasterChef': “Con lo que tiene encima ahora”

La tercera gala de MasterChef 11 culminó este lunes 3 de abril con la inesperada doble expulsión de la recién llegada y de uno de los aspirantes más carismáticos, como hemos recogido en nuestra crónica. Pero si hubo otro protagonista destacado de la entrega, que lideró en audiencias, fue un viejo conocido de los espectadores en su vuelta a las cocinas: Mario Vaquerizo.

El ex de MasterChef Celebrity 3 y MasterChef Navidad reapareció en el talent culinario de TVE para compartir con los aspirantes la parte más divertida de la primera prueba de la noche. Así, se subió en un toro mecánico y se encargó de degustar después los platos de street food que los concursantes prepararon para los chefs, dejando un momento que llamó especialmente la atención de los seguidores del programa.

Mario Vaquerizo... ¿o Mario Vargas Llosa?

Ocurrió durante la valoración a Fray Marcos y Francesc, cuya situación familiar llamó la atención del marido de Alaska. Pepe Rodríguez y el propio aspirante pusieron en contexto a Vaquerizo, explicándole que este tiene cuatro hijos y tres exmujeres. Sorprendido, lanzó una reflexión que sorprendió más todavía a los jueces.

“Las personas a lo mejor pasan, pero siempre permanecen dentro de uno mismo por el amor que se han tenido. Aunque el enamoramiento desaparezca, el amor siempre perdura”, dijo el televisivo. “Nos hemos confundido, es Mario Vargas Llosa”, bromeó Pepe tras escucharle reflexionar sobre el amor y la vida.

“No, no. Yo no. ¿Vargas Llosa? Con lo que tiene encima ahora, no. Y tampoco escribo tan bien”, reaccionó Vaquerizo entre risas, refiriéndose a su separación de Isabel Preysler.