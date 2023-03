Mario Vaquerizo contesta a Jorge Javier: “Me duele quedarme calvo, las opiniones de los demás no”

Una semana después, sigue coleando la polémica carta que Jorge Javier Vázquez lanzó contra Mario Vaquerizo y Alaska con motivo de la deriva política que ambos han protagonizado en los últimos tiempos, posicionándose mediáticamente muy próximos a los sectores más conservadores del país. Y si fue la cantante la primera en responder al presentador de Sálvame, ahora ha sido su marido el que se ha pronunciado públicamente sobre las duras críticas que el catalán realizó sobre ellos.

En su escrito, titulado La gran decepción, el televisivo se mostraba decepcionado con la mediática pareja, especialmente con la artista, a la que ha idolatrado desde muy joven. Jorge Javier afirmaba estar “harto” de que tanto Alaska, como Mario Vaquerizo, “compadreen de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans”.

Unas palabras que Alaska afirmó respetar, pero que no dudó en rechazar: “Mi opinión es la contraria de la que él cuenta. Pero es mi opinión y su opinión, y faltaría más que quien escribe en un medio no pueda hablar de lo que quiera”, empezó diciendo la cantante, que aseguraba no sentirse “retratada” por Jorge Javier, por lo que prefería no darle “importancia”.

“No hay nada que añadir, él ha escrito un artículo y es su opinión”, señaló. “No me sorprendió, tampoco me lo esperaba, pero muchas veces puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo”, declaró, asegurando que su opinión sobre Jorge Javier como profesional no cambia. “Es un gran entretenedor, ¿Tenéis alguna duda? Pues no hay nada más que decir”, sentenciaba.

Mario Vaquerizo responde a Jorge Javier

Unos días después, ha sido su marido, Mario Vaquerizo, el que ha decidido hablar sobre todo lo ocurrido. El vocalista de las Nancys Rubias se ha mostrado escueto en su réplica a Jorge Javier, aludiendo a las palabras que previamente lanzó su mujer: “Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo. Jorge Javier está en su derecho de ejercer su derecho, nunca mejor dicho, a opinar. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no, se la respeto y ya está, pero no hay que darle más vueltas”, ha declarado en unas palabras recogidas por Chance.

Finalmente, Vaquerizo ha querido dejar claro que siente mucho cariño por el presentador de Telecinco y que, por tanto, no le han dolido sus críticas: “A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo... pero las opiniones de los demás no me tienen que doler. Hay que respetarlas, simplemente”, ha reflexionado. “No busquemos más dramas donde no los hay, yo quiero comedias entretenidas”, ha sentenciado, parafraseando una de las canciones más famosas de Fangoria.