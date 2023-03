Mario Vaquerizo compara la situación actual con la dictadura franquista en 'Déjate querer'

Mario Vaquerizo observa ciertas similitudes entre la dictadura franquista y la situación que vive España en la actualidad. Este sábado, entrevistado por Paz Padilla en Déjate querer, afirmó tajante que la sociedad española ha “retrocedido mucho”.

“Durante mucho tiempo he oído que pasamos por una dictadura en la que no se nos dejaba mostrarnos como somos. Por llevar el pelo largo te metían en la cárcel”, recordó el invitado de Telecinco, que estableció una comparación entre la situación actual y la que se vivió hace medio siglo bajo la dictadura de Francisco Franco.

“Mi familia ha vivido una dictadura y me decía lo malo que era. Yo ahora me siento identificado con mi gente, con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas, y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho”, argumentó el showman.

“Todo tenemos que hacerlo en justa medida. Estoy diciendo una cosa muy políticamente incorrecta, pero yo me defino como políticamente incorrecto”, dijo antes de pedir un aplauso al público. “Tenemos que ser libres y sin miedo a dar nuestra opinión”, le respaldó la presentadora de Mediaset.

Vaquerizo declaró haber sido víctima de la autocensura en algún momento. “Por no tener que estar dando explicaciones cometes el error de autocensurarte, y la autocensura es el mal que estamos viviendo las personas que queremos ser libres”, denunció el vocalista de Nancys Rubias.

Se refirió en último lugar a la polémica que se originó en torno al anuncio promocional de Madrid que protagoniza por encargo de la Comunidad de Madrid.

“Yo he ido a promocionar mi ciudad favorita, que es Madrid, y para mí Madrid está exenta de cualquier connotación política. Quien lo quiera entender, que lo entienda. Y como me insultes, solo por el daño que le estás haciendo a mi madre, llego allí y te moñeo. Y ahora, que me metan en la cárcel si quieren”, remató entre aplausos.