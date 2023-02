Marisa Martín-Blázquez, sobre su descontento con Antonio Montero: “Le pedí que no hablara de mí”

Antonio Montero se convirtió en uno de los tres finalistas de Pesadilla en El Paraíso 2, tras pasar de ser uno de los colaboradores habituales de Mediaset, a concursante de reality.

Telecinco cierra 'Pesadilla en El Paraíso 2' con la mente ya puesta en 'Supervivientes'

Más

Algo que hacía por primera vez y le pilló por sorpresa en muchas cosas: “Me ha gustado lo que he vivido, ha sido un mundo interesante, curioso. Creía que nunca en mi vida iba a llorar en un reality, y ahora entiendo que la gente se olvide de las cámaras”, confesó en la final.

Y es que, durante su paso, se saltó algunos límites personales que se había puesto, como hablar de su vida íntima: relaciones abiertas, terceras personas, matrimonio... Así lo criticó Marisa Martín-Blázquez, que había estado desaparecida del reality, sin acudir ni a defenderlo, hasta el último día en el que sorprendió al público con su presencia.

La periodista apareció en plató y explicó su silencio: “Cuando me dijo que venía le dije que yo no iría, pero cada uno es dueño de sus actos. Lo bonito es que no me haga caso y respetarlo. Le apoyé en la distancia. Pero sí le pedí que no hablara de mí y no lo hizo”, desveló a Carlos Sobera.

Minutos después sorprendía a su marido que se mostró hecho un saco de nervios. Tras un abrazo, ella le pidió explicaciones y él tuvo claro su argumento: “Sé que no te gusta hablar de nuestra vida, de nuestra intimidad. Pero es que es muy difícil hablar de mí, sin hablar de ti. Tú eres parte de mi vida”, aseguró entre los aplausos del público.