Marta López Álamo replica a 'Fiesta' por analizar su físico: “Os debería dar vergüenza comparar”

Marta López Álamo, influencer y pareja de Kiko Matamoros, ha usado sus redes sociales para responder a Fiesta, el programa de Telecinco en sus tardes del fin de semana.

El magacín vespertino presentado por Emma García dedicó este sábado un espacio a analizar la evolución física de la influencer, incidiendo en las operaciones y retoques a las que se había sometido. Pero en él incluyeron imágenes que no gustaron a López Álamo.

A través de su cuenta en Instagram, en la que tiene 359.000 seguidores, la influencer ha replicado a Fiesta por no explicar lo que ella sí ha contado públicamente: “Tenía anorexia y había cogido 20 kg en un mes. Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego de cuando estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA. Así que os debería dar vergüenza comparar con ese tipo de fotos. Así lo digo”.

López Álamo ha querido ser pedagógica recordando que no todos los cambios físicos son por voluntad propia, y que no se debe banalizar las enfermedades de este tipo, como la que ella padeció: “Mis retoques ya los he contado yo, pero por supuesto que no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia aparte de crecer, por haber tenido un problema muy grave, además del cuerpo”. La influencer aclara: “Con 14 años tenía cara de niña enferma, porque lo estaba”.

Sobre su cambio físico, explica: “Cuando cogí 20 kilos estaba en un momento físico de transición”, e incide en criticar que le digan que parece “otra persona de manera peyorativa”, compartiendo lo que para ella realmente significa ese cambio: “Por suerte soy otra persona: feliz y sana”.

Antes de que hablasen de ella, Marta López Álamo ya había criticado el análisis del físico de Tamara Falcó, sobre la que Fiesta explicó que se habría puesto en manos de profesionales para perder peso: “Me parece aberrante que se juzgue así a la ligera el físico de una persona cuando coge o pierde peso, si no tiene ningún tipo de problema con haber podido o no coger peso, se lo podéis estar creando con vuestras constantes opiniones sobre si ha aumentado o no su talla”.

“Que se le deje estar como le dé la gana y que nadie tenga que analizar su físico sería un comportamiento propio de personas adultas, evolucionadas y que se supone que tienen el ‘no juzgar’ por bandera. No lo digo por nadie, ni por ningún medio, es que son todos”, concluyó la influencer.