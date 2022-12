Marta López choca con Joaquín Prat en Telecinco: “Pensé que ibais a dar las gracias”

Unicorn Content sigue explotando el escándalo que se desató en la fiesta de navidad de la productora, donde Alba Carrillo y Jorge Pérez fueron pillados en una actitud comprometedora en una multitud de imágenes que enseguida inundaron los programas de corazón de Telecinco. El culebrón sigue coleando dos semanas después y, este lunes, el Fresh de Ya es mediodía repasó todo lo acontecido durante el fin de semana en los distintos espacios de la cadena.

Jorge Pérez firma con un reality, según el 'Deluxe', y en 'Fiesta' le reprochan el plantón

Fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento entre Joaquín Prat y Marta López después de que el presentador asegurase que este lunes, en plató, estaban dos de las protagonistas de la polémica. La tertuliana se desmarcó del caso y el periodista le recordó el papel que ha jugado en todo lo ocurrido hasta la fecha.

“Sí, pero ya te has hecho un polígrafo a cuenta de esta historia y además contando mentirijillas. Te salió que mentías en si mantuvieron relaciones en tu casa...”, soltó Prat en unas palabras que hicieron estallar a López.

Marta López se enfrenta a Joaquín Prat

“¿Cómo? O sea, que encima que vengo aquí... te das cuenta, Miguel Ángel [Nicolás]. ¿Sabes qué pasa? Que de gente como tú y de arriba, pensé que ibais a dar las gracias por la cara que estamos dando esta mujer y yo aquí. Y no echándonos en cara que vayamos a trabajar. No lo digo solo por ti, es porque estoy cansada de que me echen en cara que estoy trabajando”, respondió haciendo referencia a Alba Carrillo, también presente en el programa.

“¿Y sabes qué? Que no tengo que justificarme ante nadie por venir a trabajar. Han pasado 10 días y no hay ningún compañero de ningún programa que diga que yo le había contado algo. Me he hecho tres programas antes mintiendo por los dos. Ya está bien”, añadió muy enfadada.

“Por supuesto que no y más cuando te convierten en protagonista involuntaria”, terminó reculando Joaquín Prat para rebajar la tensión, valorando la fidelidad que tuvo ante Jorge Pérez y Alba Carrillo al callar la información que tenía en su poder. Además, destacó que ellas estaban dando la cara, al contrario del guardia civil que, pese a estar citado, rechazó el pasado martes acudir a su puesto de trabajo, tal y como contó Miguel Ángel Nicolás.