Marta Sánchez, la sorpresa española en el regreso de 'Mask Singer' a Uruguay, cantando por Lady Gaga

Mantener la capacidad de sorpresa constituye la base de Mask Singer como formato, más allá de los países. Y precisamente encontrar a estrellas internacionales en ediciones extranjeras es otro de los reclamos con los que cuenta el guessing show fenómeno de la televisión internacional.

'Mask Singer' desvela las siete primeras máscaras de su tercera edición, que incluyen un giro inédito en Antena 3

Más

Así, hemos podido asistir a la aparición de una estrella de la música española allende nuestras fronteras. Hablamos de Marta Sánchez, que se descubrió como una de las famosas enmascaradas del programa en la versión de Uruguay, donde se emite bajo el título ¿Quién es la máscara? (Teledoce).

“Repetiría ya mismo”

La artista fue la primera eliminada de la segunda edición, escondida bajo el disfraz de Muffin. Antes de su desenmascaramiento, pudo cantar el tema Bad Romance de Lady Gaga, dejando sus dotes vocales lo suficientemente claras bajo las distorsiones como para que al menos dos investigadores apostaran acertadamente por ella.

“¡No sabéis como me divertí cantando en ¿Quién es la máscara? en Uruguay! ¡Toda una experiencia! ¡Fue lo máximo!”, exclamaba la responsable de éxitos como Soy yo a través de Instagram. Aunque reconoce no ser “mucho de disfraces”, aseguraba haber disfrutado de la experiencia: “Me parece divertido asumir nuevos retos como siempre he hecho en mi carrera durante 37 años. Gracias a todo el equipo del programa que me trató como una reina. ¡Repetiría mañana mismo!”

Arturo Valls ya participó en la versión uruguaya

Como decimos, no es la primera española que sorprende con su intervención en la versión uruguaya del programa. La primera edición ya contó con la aparición de Arturo Valls, a la postre presentador del formato en España, cuya tercera temporada ha comenzado a promocionar Antena 3.

Descontando a Los Javis, que siguen presentes, la nueva edición contará con un cambio de cara de la mesa de jueces: José Mota y Paz Vega dejarán paso a Mónica Naranjo y Ana Obregón. La edición, por cierto, contará con un giro inédito, consistente en que una de las máscaras de esta tercera temporada será doble: bajo la misma no habrá uno, sino dos concursantes diferentes, pero que, a priori, son más conocidos juntos, como dúo.